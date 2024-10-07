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07.10.2024, 17:41

Карагандинец попал в вытрезвитель, а позже умер. Мать не верит в версию следствия

Новости Казахстана 0 583

В Караганде мужчина умер в машине скорой помощи, которая забрала его из вытрезвителя, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото предоставлено родными погибшего
Фото предоставлено родными погибшего

27-летний Павел Скрипкэраш был доставлен в вытрезвитель сотрудниками полиции 29 сентября 2024 года. Они задержали его на одной из центральных улиц города в возбужденном и агрессивном состоянии. По данным пресс-службы областного департамента полиции, мужчина кидался на прохожих и пытался повредить чужие автомобили.

"По словам очевидцев, до прибытия автопатруля мужчина вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к прохожим. Имеется видеозапись происшествия, свидетели опровергают информацию о драке. Он был доставлен патрульным экипажем в Центр временной адаптации и детоксикации (ЦВАД - прим.) Караганды в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии в центр медработники диагностировали, что мужчина впал в кому, и незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на оперативное реагирование, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также в ведомстве добавили, что эксперты при вскрытии установили причину смерти. Согласно их данным, мужчина умер от острого отравления ядовитым веществом, предположительно, наркотиками. Факт смерти зарегистрирован в полиции, в настоящее время по данному случаю назначены экспертизы. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента, отметили в полиции региона.

Мать погибшего Ольга Скрипкэраш не верит в официальную версию следствия. Она уверена, что ее сына досмерти избили на улице неизвестные лица.

"Мой сын любил снимать разные ролики на улице, ему нравилось общественное внимание. В тот день он хотел записать пранк на улице, даже говорил об этом нашему общему знакомому. Может быть, именно при попытке записи такого видео его кто-то не понял, избил. Когда нам отдали его тело, на левом виске была видна гематома. Так же, как и на лице. Я уверена, что его избили, нанесли удар твердым тупым предметом по виску или сильно приложили головой об асфальт. Именно от этого он умер, а не от отравления. Да, он выпивал иногда, по праздникам. Но умереть от этого он не мог", - говорит Ольга Скрипкэраш.

Карагандинка намерена провести собственное расследование и детально выяснить обстоятельства гибели сына. У погибшего остались супруга и полуторгодовалый ребенок.

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