18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.84
531.33
5.07
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.10.2024, 18:22

Какую валюту больше всего предпочитают казахстанцы

Новости Казахстана 0 335

После ослабления тенге в мае 2024 года спрос населения на валюту резко упал. И только в августе началось некоторое восстановление покупок долларов и рублей, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Хотя объемы покупок со стороны населения и увеличились на 11,8%, достигнув 229,7 млн долларов, спрос на валюту все равно остается самым низким за последние 12 месяцев.

Но вот какой интересный момент отмечает финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Ослабление валюты, вероятно, создало условия, при которых покупка долларов в более ранние периоды могла стать выгодной стратегией.

"Возможно, часть граждан реализует ранее приобретенные доллары для фиксации прибыли на фоне изменения курса".Андрей Чеботарев

Однако, в связи с отсутствием данных по отдельным операциям покупки и продажи валюты, делать точные выводы о данной динамике затруднительно.

При этом основной спрос на доллары был сосредоточен в Астане и Алматы, где совокупно сформировалось 62% общего нетто-спроса. Помимо крупных городов, значительный спрос наблюдался в Атырауской и Мангистауской областях, составив 14,1 млн долларов и 16,6 млн долларов соответственно. Несмотря на сравнительно низкие объемы, наибольший прирост спроса отмечен в северных регионах страны: в Костанайской (+57%), Северо-Казахстанской (+32%) и Акмолинской (+28%) областях.

таблица валюты, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:51

Нетто-спрос на доллары по регионам и изменение за месяц, в %. Фото: the-tenge.kz

Прирост покупок рубля со стороны населения также стал заметным фактором на валютном рынке, особенно после пяти месяцев устойчивого отрицательного нетто-спроса. Впервые за этот период сложилось положительное сальдо по операциям с рублем. Рост интереса к российской валюте наиболее выражен в северных регионах Казахстана, граничащих с Россией, что объясняется как географической близостью, так и тесными экономическими связями.

Кроме этого, в условиях стабилизации курса рубля и улучшения доверия к российской валюте, население начало постепенно наращивать покупку рублей, видя в этом инструмент для сбережений или расчетов в приграничных регионах.

Основными покупателями рубля остаются Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Атырауская и Западно-Казахстанская области. Эти регионы обеспечили более 75% совокупного спроса на российскую валюту, что свидетельствует о сохраняющейся высокой активности в приграничных и промышленных зонах.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:51

Нетто-спрос на рубли по регионам и изменение за месяц, в %. Фото: the-tenge.kz

Обратная ситуация наблюдается с евро. Нетто-спрос на эту валюту сократился на 88%. Основной спрос сосредоточен в Астане и Алматы.

Вырос спрос на юань, достигнув объема в 348,7 млн долларов. Основной вклад в спрос внесли жители Алматы (200,8 млн долларов) и Астаны (146,2 млн долларов), что подчеркивает активность этих крупных городов в операциях с китайской валютой.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?