В связи с ремонтом дорожного покрытия движение ограничат на автомобильном пункте пропуска между Казахстаном и Россией, передает Tengri Auto .

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По данным Комитета государственных доходов, с 7 октября на автомобильном пункте пропуска "Озинки", расположенном в Саратовской области и сопредельном с казахстанским пунктом "Таскала", начнутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия на полосе для грузового транспорта

Ожидается, что ремонтные работы завершатся к 31 октября 2024 года. Водителей попросили учитывать данные обстоятельства при планировании пересечения границы через "Таскалу".