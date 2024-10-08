Казахстанцы назвали, кто должен получать миллионные зарплаты

Казахстанцев восхитила смелость пожарного, перед которым взорвалась "Газель". В комментариях к видео в соцсетях они выразили уверенность, что пожарные достойны более высоких зарплат, сообщает Zakon.kz.
Происшествие случилось в Таразе 6 октября. В районе автовокзала загорелась "Газель". И в какой-то момент произошел взрыв, буквально перед лицом тушившего автомобиль пожарного. Все, что он мог сделать, это отскочить в сторону от языков пламени. И уже через мгновение он снова бросился выполнять свои обязанности. Все это попало на камеру очевидца. И казахстанцы восхитились мужеством пожарного, назвав его настоящим героем.
В ДЧС Жамбылской области назвали имя героя дня – Куандык Жумагалиев, пожарный-спасатель из ПЧ №4 Тараза.
"6 октября 2024 года в 10:52 поступило сообщение о возгорании автомобиля "Газель" по проспекту Жамбыла №2/3. На место вызова выехали семь человек личного состава и две единицы техники ДЧС Жамбылской области. Пожар был ликвидирован в 11:00. Пострадавших нет", – заявили о пожаре в ведомстве.
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