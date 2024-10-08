18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.84
531.33
5.07
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.10.2024, 22:41

Похороны бывшего «депутата-камикадзе» пройдут в Семее

Новости Казахстана 0 277

Ушел из жизни Толен Тохтасынов, которого называли «депутатом-камикадзе», похороны пройдут 8 октября в городе Семей, передает kursiv.media

Фото с сайта kursiv.media
Фото с сайта kursiv.media

«Политический старт получился ошеломительным. Толену Тохтасынову только исполняется 39 лет и буквально на следующий день после именин 10 октября 2001 он зачитывает свой депутатский запрос, который вошел в новейшую историю Казахстана. Он заявляет на весь мир о том, что родственники президента (Нурсултана — Курсив) Назарбаева монополизировали СМИ республики… После того как Толен прочитал запрос, в зале заседания парламента наступила мертвая тишина. Журналисты тогда назвали Толена Тохтасынова депутатом-камикадзе», — написал в своем Instagram один из лидеров оппозиции предыдущих времен Булат Абилов.

Он отметил, что Тохтасынов привел в своем запросе перечень информационных ресурсов, сосредоточенных в руках Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, и рассказал, как с их помощью президентская семья расправлялась с политическими оппонентами и бизнес-конкурентами.

«Его гражданский поступок стал, по сути, предтечей создания общественного движения «Демократический выбор Казахстана». В ноябре 2001 Тохтасынов стал одним из основателей этого движения. С декабря 2002 в течение года возглавлял политсовет ДВК. Позже был вторым секретарем Компартии Казахстана, закрытой в 2015 решением суда в Алматы», — сообщил Абилов.

В конце 2005 года Тохтасынов был руководителем предвыборного штаба Жармахана Туякбая на внеочередных президентских выборах в Казахстане. Абилов отметил свою работу вместе с Тохтасыновым в движении «За справедливый Казахстан» и участие во всех выборных кампаниях того времени.

«О Толене Тохтасынове, честном соратнике и друге, только добрые и теплые воспоминания. Нам будет очень его не хватать. Казахстан потерял своего достойного сына. Мои соболезнования родным и близким Толена. Светлая память», — написал Абилов.

Он отметил, что был знаком с Тохтасыновым с 2000 года, являясь вместе с ним депутатом мажилиса парламента. 9 октября Тохтасынову должно было исполниться 62 года. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?