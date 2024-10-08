Похороны бывшего «депутата-камикадзе» пройдут в Семее

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«Политический старт получился ошеломительным. Толену Тохтасынову только исполняется 39 лет и буквально на следующий день после именин 10 октября 2001 он зачитывает свой депутатский запрос, который вошел в новейшую историю Казахстана. Он заявляет на весь мир о том, что родственники президента (Нурсултана — Курсив) Назарбаева монополизировали СМИ республики… После того как Толен прочитал запрос, в зале заседания парламента наступила мертвая тишина. Журналисты тогда назвали Толена Тохтасынова депутатом-камикадзе», — написал в своем Instagram один из лидеров оппозиции предыдущих времен Булат Абилов.

Он отметил, что Тохтасынов привел в своем запросе перечень информационных ресурсов, сосредоточенных в руках Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, и рассказал, как с их помощью президентская семья расправлялась с политическими оппонентами и бизнес-конкурентами.

«Его гражданский поступок стал, по сути, предтечей создания общественного движения «Демократический выбор Казахстана». В ноябре 2001 Тохтасынов стал одним из основателей этого движения. С декабря 2002 в течение года возглавлял политсовет ДВК. Позже был вторым секретарем Компартии Казахстана, закрытой в 2015 решением суда в Алматы», — сообщил Абилов.

В конце 2005 года Тохтасынов был руководителем предвыборного штаба Жармахана Туякбая на внеочередных президентских выборах в Казахстане. Абилов отметил свою работу вместе с Тохтасыновым в движении «За справедливый Казахстан» и участие во всех выборных кампаниях того времени.

«О Толене Тохтасынове, честном соратнике и друге, только добрые и теплые воспоминания. Нам будет очень его не хватать. Казахстан потерял своего достойного сына. Мои соболезнования родным и близким Толена. Светлая память», — написал Абилов.

Он отметил, что был знаком с Тохтасыновым с 2000 года, являясь вместе с ним депутатом мажилиса парламента. 9 октября Тохтасынову должно было исполниться 62 года.