Нужно ли брать с собой 4,4 млн тенге при поездке в Таиланд: туристическая ассоциация сделала заявление

Туристическая ассоциация Пхукета опровергла слухи о том, что туристов могут обязать иметь остаток на счетах около 900 тыс. рублей (4,4 млн тенге - ред.) для посещения Таиланда, передает inbusiness.kz со ссылкой на "Интерфакс" .

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Заявление, адресованное авиакомпаниям и туроператорам, есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм", сообщает агентство.

"Мы обратились в соответствующие органы, чтобы проверить точность информации о необходимости выписок с банковских счетов для туристов. Губернатор Пхукета Софон Суваннарат и иммиграционное бюро сообщили, что на данный момент не существует планов или намерений требовать с туристов предъявлять банковские выписки при посещении страны. Соответственно, информация об этом является ложной", - говорится в тексте документа.

Ранее газета The Phuket News написала, что губернатор Пхукета предложил ввести требование о наличии на счету путешественника порядка 4,4 млн тенге, чтобы ограничить турпоток с небольшими тратами и привлечь более обеспеченных туристов.