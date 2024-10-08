Актюбинка потеряла шесть миллионов тенге после разговора со лжесотрудником КНБ

В Актобе мошенник, представившись сотрудником КНБ, обманул местную жительницу почти на шесть миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

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Сначала женщина получила в WhatsАpp сообщение от знакомого о том, что идет проверка ее счета из-за непонятных операций. Он сообщил, что ей позвонят из КНБ.

​Через некоторое время действительно позвонил человек, который представился сотрудником КНБ. Он сказал, что проводится спецоперация и для поимки преступников необходимо оформить кредит и положить деньги на безопасный счет. Потерпевшая выполнила все условия звонившего, оформила кредит и перечислила на предоставленные счета около шести миллионов тенге. ​Позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В ​департаменте полиции напомнили, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют.