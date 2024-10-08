Продление действия SIM-карты: как работает популярная схема мошенников

Мошенники продолжают использовать схему с "окончанием срока действия SIM-карты". При этом она становится все сложнее и обрастает дополнительными уровнями. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

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В 2024 году многие казахстанцы стали сталкиваться с телефонными мошенниками, которые, представляясь мобильными операторами, предлагают "продлить срок действия SIM-карты"

Преступная схема оказалась удачной, и некоторые казахстанцы, согласившись на такое предложение, потеряли свои деньги или оказались с кредитами.

Между тем, как отмечает портал Stopfake, существует сразу несколько разновидностей этой схемы.

SMS от 1414

Потенциальной жертве звонит лжеоператор и предлагает продлить срок действия SIM-карты. Во время разговора он проводит "опрос" по поводу качества связи, а также задает наводящие вопросы, например, пользуется ли его собеседник мобильным банкингом. Таким образом аферист "наводит справки" и пытается понять, в каких банках у жертвы есть действующие счета.

В это время казахстанцу приходит SMS-код с номера 1414. Это говорит о том, что мошенник пытался взломать аккаунт жертвы на портале "Электронного правительства". Однако никаких паролей и кодов аферист не запрашивает, а сообщает, что "срок работы SIM-карты продлен", и завершает разговор.

Далее начинается второй этап схемы: жертве звонят из "полиции" и заявляют, что лжеоператор был мошенником и все счета доверчивого собеседника уже взломаны. Чтобы защитить деньги, их нужно перевести на "безопасный счет" или оформить "зеркальный кредит".

Однако если так сделать, мошенники добьются своего, а жертва действительно потеряет свои средства.

Фальшивая ссылка

Вместо SMS-кода и привлечения фальшивой полиции лжеоператор может просто отправить своей жертве ссылку, по которой якобы надо пройти, чтобы продлить срок действия SIM-карты.

На самом деле она ведет на маркетплейс с возможностью оформления товарных кредитов. Таким образом за счет жертвы преступники могут приобрести дорогостоящие товары.

Коды из приложений

Злоумышленники могут также просить жертв сообщить им коды из приложений или иных сервисов. С их помощью преступники могут получить доступ к банковским счетам граждан.

Именно такой схемой воспользовались мошенники, которые обманули пенсионерку из Актобе, украли с ее счетов деньги и оформили на нее кредит.

При этом нужно понимать, что мошенники могут придумать и другие варианты схемы с лжеоператорами связи, поэтому казахстанцам следует соблюдать осторожность.

Важно помнить, что настоящие сотрудники сотовых операторов не просят назвать никаких кодов или паролей по телефону, при этом у SIM-карты нет "срока действия", а чтобы ее обновить, нужно посетить офис провайдера.

Также казахстанцы могут оформить добровольный отказ от кредитов. В этом случае никто не сможет оформить на них заем. А если это все-таки случится, банку или микрофинансовой организации придется его списать.