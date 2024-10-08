Ситуацию с “белыми“ долларами прокомментировали в Нацбанке

В Национальном банке прокомментировали ситуацию с "белыми" долларами, передает корреспондент Tengrinews.kz . Ранее казахстанцы пожаловались на неликвидность американской валюты старого образца, особенно при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и в Египте.

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В Ассоциации обменных пунктов Казахстана также рассказали, почему в этом году внезапно возникли проблемы с долларами старого образца.

В Нацбанке не подтверждают информацию о том, что в казахстанских банках и обменниках наблюдается дефицит долларов нового образца 2013 года.

"Обменными пунктами банков второго уровня и небанковскими обменными пунктами спрос на рынке наличной иностранной валюты удовлетворяется в достаточном объеме. Жалоб касательно отсутствия наличной иностранной валюты, в том числе долларов США в обменных пунктах, со стороны населения в Национальный банк не поступало", - заявили в Нацбанке.

Ранее глава Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев рассказал, что банки сейчас столкнулись с проблемой того, что не могут вывезти банкноты старого образца в США для обмена на новые из-за действующих ограничений на вывоз иностранной валюты.

Касательно ограничения вывоза иностранной валюты за рубеж в Нацбанке сообщили, что указом Президента от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" введен запрет на вывоз наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза.

"При этом запрет на вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты не распространяется на вывоз банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком", - добавили в Нацбанке.

Вместе с тем указом не ограничиваются операции по переводу денег в безналичной форме. Безналичные переводы денег осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований законодательства Казахстана.

"Национальный банк отслеживает развитие ситуации на рынке наличной иностранной валюты и, при необходимости, примет оперативные меры по обеспечению финансовой стабильности в рамках имеющихся механизмов", - заверили в Нацбанке.

В НБК сообщили, куда казахстанцам обращаться, если банки или обменники отказываются менять тенге на доллары нового образца.

"В случае необоснованного отказа кассира обменного пункта в осуществлении обменных операций с наличной иностранной валютой можно обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения заявителя. Информацию по контактным данным территориальных филиалов Национального банка можно найти на официальном интернет-ресурсе Национального банка", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее читатели обратились в редакцию и рассказали, что при снятии крупной суммы в долларах с депозита в одном из банков сотрудники извинились за то, что могут выдать наличные только "белыми" долларами старого образца. Выяснилось, что в этом году многие казахстанцы столкнулись с проблемой, когда при зарубежных поездках им отказываются менять долларовые банкноты в дизайне до 2009 года, также называемые "белыми" долларами. Во многих странах предпочтение отдают более новым, "синим" долларам.

"Можно сказать, что хранилища банков сейчас завалены долларами старого образца до 2009 года. В небанковских обменных пунктах это стало проблемой, так как никто не хочет брать "белые" доллары", - рассказал ранее глава Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев.