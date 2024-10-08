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08.10.2024, 09:44

Хакер из Костаная заработал миллионы в DarkNet и Telegram

Новости Казахстана 0 423

В МВД рассказали о хакере из Костаная, который заработал миллионы в DarkNet и Telegram, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

По данным МВД, 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для добычи персональных данных - логинов, паролей, IP-адресов интернет-пользователей, которые продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Их стоимость варьировалась от 5000 тенге за файл в зависимости от его объема.

"Установлено, что таким образом преступник заработал более 1,5 миллиона тенге. Кроме того, фигурант занимался так называемым кардингом – похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, а также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Благодаря своевременно проведенным киберполицией мероприятиям фигурант задержан и осужден", - говорится в сообщении.

Также, по данным МВД, продолжает набирать обороты телефонное мошенничество, основанное на социальной инженерии. Доверчивые граждане под влиянием обмана лжесотрудников банков и правоохранительных органов лишаются своих накоплений, набирают неподъемные кредиты. В этой части МВД наращивает взаимодействие с зарубежными коллегами. В апреле в ходе международной спецоперации в украинских городах Одесса и Запорожье ликвидировано пять мошеннических call-центров. Они совершали преступления в отношении казахстанцев. Задержано более 30 участников, проводятся необходимые мероприятия.

Аналогичные мошеннические структуры полицией выявлены и в Казахстане.

"Криминальной полицией при проведении оперативных мероприятий в сентябре в городе Алматы ликвидировано четыре call-центра и задержано 47 иностранцев. Они занимались мошенничеством в отношении граждан иностранных государств. У них изъято 1,5 тысячи сотовых телефонов, свыше тысячи сим-карт и более полусотни единиц компьютерной техники. Проводятся следственные мероприятия, изъятая техника изучается", – сказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Жалость и сострадание граждан использовал 23-летний житель Шымкента. Он создал дубликат аккаунта в Instagram по сбору денег якобы на лечение тяжелобольных детей, указав свои банковские счета. При этом родители этих детей об этом даже не знали. Таким образом он собрал от сочувствующих казахстанцев 32 миллиона тенге. Он задержан и взят под стражу. В ходе обыска у него изъяты две автомашины с VIP-номерами и крупная сумма денег.

Для обеспечения анонимности мошенники звонят через WhatsApp. Регистрация аккаунтов происходит также скрытно, через сим-боксы. МВД принимает меры по выявлению таких устройств. Только за месяц работы криминальной полицией выявлено и изъято 20 таких устройств.

МВД напомнило казахстанцам о мерах безопасности. Для этого важно:

  • не передавать никому свои личные данные, пароли, СМС-коды;
  • не скачивать незнакомые мобильные приложения по просьбе третьих лиц;
  • не проходить по незнакомым ссылкам в мессенджерах и соцсетях;
  • не вкладывать свои сбережения в сомнительные инвестиционные проекты.
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Комментарии

1 комментарий(ев)
velldr
velldr
Нашим полицейским этого пацана конечно нужно наказать. А пока он будет находится "в их распоряжении", привлекайте его для работы на государство. Такие умники - штучный товар.
08.10.2024, 07:11
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