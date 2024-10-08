У казахстанцев появилась возможность проверить всю информацию об истории владения автомобилем

Всю информацию об автомобиле можно проверить с помощью сервиса "История авто" на портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в АО "Национальные информационные технологии", сервис помогает пользователям проверить историю авто перед покупкой.
"Внедрение сервиса поможет пользователю ознакомиться с дополнительной информацией о потенциальной покупке и убережет от ряда проблем в случае возникновения нестыковок. Для проверки необходимо узнать у потенциального продавца государственный номер авто и номер техпаспорта", – говорится в сообщении, распространенном 8 октября 2024 года.
Сервис "История авто" раскрывает следующую информацию:
Для получения информации об авто пользователю необходимо:
Сервис запущен благодаря совместной работе Министерства внутренних дел РК, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "Национальные информационные технологии".
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