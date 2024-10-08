Премьер Бектенов дал поручение акимам по отопительному сезону

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Во время заседания правительства премьер подчеркнул, что на сегодняшний день отопительный сезон начался своевременно в большинстве регионов страны.

"На оставшейся территории, особенно на юге тепло будет подаваться в ближайшие дни, никаких срывов не допущено, все необходимые средства выделены. В ряде регионов продолжаются ремонтные работы, на резервном оборудовании теплоисточников идет реализация плановых проектов, пополняются запасы угля и мазута до нормативных показателей. Работа проведена очень большая, это видно как в основном финансировании, так и по объемам проведенных работ", - заявил Бектенов.

Как отметил глава правительства, самое главное - провести отопительный сезон на должном уровне, и удерживать все плановые параметры.