Премьер Бектенов дал поручение акимам по отопительному сезону

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам держать вопросы прохождения отопительного сезона на личном контроле, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Во время заседания правительства премьер подчеркнул, что на сегодняшний день отопительный сезон начался своевременно в большинстве регионов страны.
"На оставшейся территории, особенно на юге тепло будет подаваться в ближайшие дни, никаких срывов не допущено, все необходимые средства выделены. В ряде регионов продолжаются ремонтные работы, на резервном оборудовании теплоисточников идет реализация плановых проектов, пополняются запасы угля и мазута до нормативных показателей. Работа проведена очень большая, это видно как в основном финансировании, так и по объемам проведенных работ", - заявил Бектенов.
Как отметил глава правительства, самое главное - провести отопительный сезон на должном уровне, и удерживать все плановые параметры.
"Важно обеспечить ремонтные подразделения коммунальных предприятий всем необходимым оборудованием для их оперативного реагирования на любые ситуации. Акимам поручаю держать вопросы прохождения отопительного сезона на личном контроле", - добавил премьер.
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