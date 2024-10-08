Авто из Казахстана стало сложнее продавать России

Россия стала менее доступной для экспорта казахстанских авто. В министерстве промышленности и строительства озвучили LS подробности.

В ведомстве привели данные Бюро нацстатистики, согласно которым в 2023 году производители экспортировали 9,3 тыс. машин на 75,5 млрд тенге. На Россию пришлось 8,86 тыс. единиц на 70,7 млрд тенге. Из 170 коммерческих транспортных средств, отправленных за рубеж, в северную страну уехало 168 единиц на 2,2 млрд тенге.

Однако поставки в данную страну в текущем году резко сократились. Объем экспорта за январь-август 2024 года в федерацию составил всего восемь транспортных средств. Это связано с повышением утильсбора в России в 2023 году и ужесточением административных требований в этом году.

"Увеличение ставок с 1 октября*, конечно же, отразится на условиях экспорта в Россию. Данная мера принята в РФ в целях защиты и развития собственной промышленности", – уточнили в Минпроме.

В ведомстве добавили, что данный барьер сформирован соседним государством с целью создания условий для развития собственного производства.

При этом утильсбор в странах ЕАЭС является платежом, который регулируется национальным законодательством участников Союза. Поэтому нарушений не наблюдается.

В то же время, по заверениям министерства, автопроизводство Казахстана продолжается в штатном режиме. При этом в случае заключения экспортных контрактов, соответствующих действующему законодательству, поставки могут быть возобновлены.

Между тем, по данным Казахстанского автомобильного союза, всего за восемь месяцев 2024 года в Казахстане было выпущено почти 81 тыс. единиц техники общей стоимостью 1,05 трлн тенге. Объемы выпуска на 17,1% меньше результатов аналогочного периода прошлого года.