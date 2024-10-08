Пограничная проверка в поездах: что нужно знать

Как проходит пограничный и таможенный контроль при пересечении госграницы Казахстана на железнодорожном транспорте и как правильно себя вести проходящим его пассажирам, рассказывает Tengri Travel.
В пресс-службе компании "Пассажирские перевозки" пассажирам напомнили о следующих правилах.
"Во время таможенной проверки проверяются все необходимые данные, однако сотрудники стремятся максимально ускорить процесс, чтобы избежать необоснованных задержек в движении поездов", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что с начала 2024 года поездами нацперевозчика в межгосударственном сообщении было перевезено более 673 тысяч пассажиров.
Среди маршрутов нацперевозчика: № 1/2 Алматы – Ташкент, № 7/8 Алматы – Саратов, № 113/114 Алматы – Казань, № 301/302 Алматы – Новосибирск, № 83/84 Караганды – Самара, № 145/146 Караганды – Омск, № 625/626 Атырау – Астрахань. Кроме того, действует 10 транзитных межгосударственных маршрутов, проходящих через Казахстан в страны ближнего зарубежья.
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