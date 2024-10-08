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08.10.2024, 12:29

Пограничная проверка в поездах: что нужно знать

Новости Казахстана 0 2 316

Как проходит пограничный и таможенный контроль при пересечении госграницы Казахстана на железнодорожном транспорте и как правильно себя вести проходящим его пассажирам, рассказывает Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В пресс-службе компании "Пассажирские перевозки" пассажирам напомнили о следующих правилах.

  • Госконтроль на железнодорожном транспорте проводится специализированными контрольными органами. Контроль начинается с момента посадки сотрудников этих органов на железнодорожных станциях или в других установленных местах и продолжается вплоть до пункта пропуска или до границы страны.
  • Проверка документов проводится непосредственно в вагонах поездов заграничного следования. Пассажиры обязаны находиться на своих местах с готовыми к проверке документами.
  • Во время досмотра туалеты и вагон-ресторан закрыты. Пассажирам запрещается передвигаться по вагону.
  • Сотрудники таможни вправе задавать вопросы о цели поездки, сроках возвращения и месте пребывания за границей. Пассажирам необходимо давать точные и ясные ответы.
  • Проверяется ручная кладь, а при наличии оплаченного багажа он также подлежит проверке. В случае необходимости заполняется таможенная декларация с указанием целей перевозки багажа.

"Во время таможенной проверки проверяются все необходимые данные, однако сотрудники стремятся максимально ускорить процесс, чтобы избежать необоснованных задержек в движении поездов", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что с начала 2024 года поездами нацперевозчика в межгосударственном сообщении было перевезено более 673 тысяч пассажиров.

Среди маршрутов нацперевозчика: № 1/2 Алматы – Ташкент, № 7/8 Алматы – Саратов, № 113/114 Алматы – Казань, № 301/302 Алматы – Новосибирск, № 83/84 Караганды – Самара, № 145/146 Караганды – Омск, № 625/626 Атырау – Астрахань. Кроме того, действует 10 транзитных межгосударственных маршрутов, проходящих через Казахстан в страны ближнего зарубежья.

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