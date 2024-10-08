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08.10.2024, 12:41

При каких условиях Казахстан может вернуться к старым часовым поясам

Новости Казахстана 0 560

При каких условиях Казахстан может вернуться к старым часовым поясам? Об этом журналисты спросили первого заместителя премьера Романа Скляра, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам первого заместителя премьера, для этого необходимо взвесить все "за" и "против".

"Вы подняли, конечно, важный вопрос. Должен сказать, что другая часть общества, напротив, поддерживает переход на новое (время - прим.). Например, в Ташкенте, который находится рядом с Шымкентом, раньше была разница во времени в один час, а сейчас ее нет. Люди там жили в том же часовом поясе, что и мы, и никто не возмущался. Для кого-то это удобно, для кого-то - нет. Что касается меня, я много лет привык вставать очень рано, и для меня это даже лучше. Некоторым из моих знакомых это не нравится, особенно тем, кто любит долго спать, а другим, наоборот, это по душе. Поэтому здесь нужно взвесить все "за" и "против", - прокомментировал Роман Скляр.

В августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Минторговли приняло решение отказать в удовлетворении петиции.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс.

Спустя три месяца, 7 июня, петиция за отмену перевода времени собрала необходимые 50 тысяч подписей.

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