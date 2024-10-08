Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) сегодня, 8 октября 2024 года, обратился к казахстанцам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Оказалось, что участились случаи мошенничества от имени фонда.

"В последнее время участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками ЕНПФ и звонят гражданам с тревожными новостями. К примеру, утверждают, что у вкладчика заблокирован счет и не поступают взносы. При этом предлагают "забронировать онлайн очередь на очный прием", чтобы решить проблему и избежать штрафов".Пресс-служба ЕНПФ

Как это происходит?

Во время звонка мошенники предлагают онлайн забронировать очередь и сообщают, что отправили код с номера 1414 на телефон жертвы. Затем они просят продиктовать этот код для завершения процесса бронирования.

"После того, как жертва сообщит этот код, ее деньги могут исчезнуть с банковских счетов!"Пресс-служба ЕНПФ

В фонде подчеркнули, что казахстанцам важно знать:

"Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан! Поэтому необходимо быть бдительными и не сообщать никакие коды посторонним, а также не переходить по незнакомым ссылкам".

Как защитить себя?

ЕНПФ рекомендует казахстанцам: