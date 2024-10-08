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08.10.2024, 14:07

Будем жить хуже: что говорят казахстанцы о своем финансовом положении

Новости Казахстана 0 444

Казахстанцы оценили свое благосостояние и качество жизни, передает inbisiness.kz со ссылкой на finprom.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По итогам опроса бюро нацстатистики среди 11,9 тыс. казахстанцев, 74,2% отметили, что имеют средний уровень обеспеченности. Еще 19,7% ответивших указали, что их уровень обеспеченности несколько выше среднего. Относительно состоятельными, то есть имеющими достаточный уровень обеспеченности, считали себя 4,8% граждан. Высокий уровень обеспеченности отметили лишь 0,6% опрошенных. При этом, по официальным данным, доля малообеспеченных граждан в стране составляет всего 0,1%.

В то же время, отвечая на вопросы об изменении благосостояния, 4,3% респондентов отметили, что их благосостояние за год ухудшилось. Ещё 30,3% граждан, по крайней мере по официальным данным, считали, что их благосостояние улучшилось, а 65,4% - что оно не изменилось.

42,4% респондентов были уверены, что будут жить лучше; 33,8% были не совсем уверены, но предполагали, что в их материальном положении будет улучшение; 19,5% думали, что их благосостояние останется на прежнем уровне, 3,4% ожидали некоторого ухудшения своего благосостояния, а 0,9% ответили, что будут жить хуже.

Между тем, доходы казахстанцев во втором квартале текущего года составили 330,4 тыс. тенге на душу населения, что на 16,5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшие доходы были зарегистрированы у жителей столицы: 495,5 тыс. тенге на человека, на 21,4% больше, чем во втором квартале 2023-го. На второй строчке оказалась Карагандинская область: 430,4 тыс. тенге, плюс 16,9% за год. В пятерку регионов-лидеров также вошли Алматы, Восточно-Казахстанская и Улытауская области.

Наименьшие доходы были зафиксированы у жителей Туркестанской области: всего 230,2 тыс. тенге на душу населения, это на 24,3% больше, чем годом ранее.

Большую часть доходов (75,3%) казахстанцы получили от трудовой деятельности: 248,8 тыс. тенге на душу населения - на 17,6% больше, чем во втором квартале 2023 года. Из них 219,1 тыс. тенге составили доходы от работы по найму, 29,7 тыс. тенге - доходы от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.

Социальные трансферты выросли на 13,8% за год, до 69,6 тыс. тенге, материальная помощь от родственников и знакомых, а также алименты увеличились на 21% за год, до 6,8 тыс. тенге.

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