Казахстанец за 5 тысяч тенге поменял свое мнение о коррупции в стране

У прохожего спросили, существует ли коррупция в Казахстане, на что он утвердительно ответил, подчеркивая, что это создает множество проблем в стране. Его прервали и предложили тысячу тенге за другой ответ, но он возмутился, как можно говорить о коррупции, предлагая взамен деньги. После этого ему предложили 5 тысяч тенге, и его мнение резко поменялось.

«Нет, Казахстан вообще очень честная страна. Я считаю, вообще коррупции нет. Все деньги народа — для народа, понимаешь?» — уверен он.

В заключение участник опроса уточнил, удовлетворителен ли его ответ, а взамен ему переслали обещанное вознаграждение.

Неясно, было ли видео спланировано или это спонтанный эксперимент, однако оно вызвало активное обсуждение. Комментаторы отмечают, что ситуация с предложением денег за изменение мнения о коррупции сама по себе символизирует проблему и этот момент подчеркивает двойственные взгляды на коррупцию в обществе. По их словам, нет разницы между большой или маленькой взяткой.

«Коррупция есть коррупция», — едины во взглядах пользователи.

Казахстанцы говорят, что общественное осуждение взяток проявляется только тогда, когда коррупция становится неудобной лично для них. В противном случае многие не только используют коррупционные схемы, но иногда даже гордятся этим. Такая двойственность в отношении взяток вызывает многочисленные споры, так как она подчеркивает укорененность коррупции в повседневной жизни, несмотря на официальные антикоррупционные меры.