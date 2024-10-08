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08.10.2024, 16:26

Казахстанцев забирают в армию прямо с улицы: что ответили в Минобороны

Новости Казахстана 0 516

Заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Фархат Айдарбеков прокомментировал информацию о том, что казахстанцев забирают в армию прямо с улицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По информации журналистов, были случаи, когда призывникам даже не давали поговорить с родителями.

"Такие действия были во время весеннего призыва, но осенью таких мер не применяли, поскольку удалось найти оптимальное решение вопроса. В настоящее время заместители акимов по идеологии работают над воспитанием молодежи. Также налажено тесное сотрудничество с учителями по предмету начальной военной подготовки. Кроме того, благодаря агитационно-пропагандистской работе ветеранов военной службы мы сейчас не допускаем таких случаев", - сказал Айдарбеков на брифинге СЦК.

Как заверил официальный представитель Министерства обороны Руслан Жангулин, таких случаев немного.

"Такие факты часто появляются в СМИ и социальных сетях, но их количество невелико. Если мы призываем около 40 тысяч граждан в армию в год, может быть несколько случаев, когда их забирают с улицы. Органы внутренних дел обеспечивают розыск тех, кто не явился в армию, и действия полиции в этом случае законны. Почему граждане не приходят сами? Этому могут быть разные объяснения: например, он может быть зарегистрирован в одном месте, а сам находиться в другом городе", - добавил он.

Ранее сообщалось, что этой осенью на срочную службу планируется призвать свыше 20 тысяч казахстанцев. Как сообщили в Минобороны, призыв срочников был увеличен.

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