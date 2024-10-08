Прямые рейсы из Казахстана: куда можно полететь

Стало известно, со сколькими странами у Казахстана есть прямое авиасообщение, подробнее рассказывает Tengri Travel .

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Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, на сегодняшний день речь идет о 32 странах мира.

Вот список стран, куда можно вылететь из нашей страны напрямую:

Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Индия, Иран, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Чехия, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, РФ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Южная Корея, Мальдивы, Бахрейн, Черногория, Греция.

Количество международных направлений из Казахстана составляет свыше 132 авиамаршрутов, в неделю выполняются 778 рейсов как казахстанскими, так и иностранными авиакомпаниями.

Уточняется, что министерство транспорта "на постоянной основе проводит переговоры о расширении сотрудничества с авиационными властями иностранных государств".