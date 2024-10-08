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08.10.2024, 18:00

Как казахстанцы отдохнут на День Республики: календарь

Новости Казахстана 0 416

В октябре 2024 года у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей будет 9 выходных и 22 рабочих дня. Tengri Life подготовил удобный календарь на месяц, чтобы вы заранее могли спланировать продолжительные выходные.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Октябрь 2024 года порадует казахстанцев дополнительным выходным благодаря празднованию Дня Республики, который с 2022 года стал выходным днем. Отметим, что День Республики был впервые учрежден в 1990 году в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана.

В этом году праздник выпадает на пятницу, что позволит многим жителям страны отдохнуть три дня подряд: у казахстанцев, работающих по пятидневной рабочей неделе, будет три выходных дня подряд - 25, 26 и 27 октября.

Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, ситуация немного другая. 25 октября будет выходным днем, а 26 октября придется выйти на работу. Тем не менее 27 октября снова будет выходным.

Расписание выходных:

  • 25 октября, пятница: День Республики (выходной для всех);
  • 26 октября, суббота: рабочий день для тех, кто работает по шестидневной неделе;
  • 27 октября, воскресенье: обычный выходной день.

Помимо Дня Республики, октябрь богат на профессиональные праздники, которые будут отмечать работники самых разных отраслей:

  • 1 октября – День радио и День работников высшего образования;
  • 5 октября – День учителя, когда страна чествует своих педагогов;
  • 6 октября – День работников оборонной промышленности;
  • 10 октября – День профессиональных союзов Казахстана;
  • 14 октября – День работников стандартизации;
  • 19 октября – День спасателя;
  • 20 октября (третье воскресенье октября) – День работника лесного хозяйства;
  • 24 октября – День библиотекаря;
  • 27 октября (последнее воскресенье октября) – День работников системы социальной защиты;
  • 29 октября – День работников охранных организаций.

Отметим, что День Республики – это национальный праздник, который символизирует независимость Казахстана и его государственность. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выставки, посвященные истории и культуре Казахстана. Граждане принимают участие в различных акциях и флешмобах, организованных в честь этого важного дня.

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