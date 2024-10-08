Как казахстанцы отдохнут на День Республики: календарь

В октябре 2024 года у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей будет 9 выходных и 22 рабочих дня. Tengri Life подготовил удобный календарь на месяц, чтобы вы заранее могли спланировать продолжительные выходные.
Октябрь 2024 года порадует казахстанцев дополнительным выходным благодаря празднованию Дня Республики, который с 2022 года стал выходным днем. Отметим, что День Республики был впервые учрежден в 1990 году в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана.
В этом году праздник выпадает на пятницу, что позволит многим жителям страны отдохнуть три дня подряд: у казахстанцев, работающих по пятидневной рабочей неделе, будет три выходных дня подряд - 25, 26 и 27 октября.
Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, ситуация немного другая. 25 октября будет выходным днем, а 26 октября придется выйти на работу. Тем не менее 27 октября снова будет выходным.
Расписание выходных:
Помимо Дня Республики, октябрь богат на профессиональные праздники, которые будут отмечать работники самых разных отраслей:
Отметим, что День Республики – это национальный праздник, который символизирует независимость Казахстана и его государственность. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выставки, посвященные истории и культуре Казахстана. Граждане принимают участие в различных акциях и флешмобах, организованных в честь этого важного дня.
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