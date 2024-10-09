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08.10.2024, 19:05

Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди

Новости Казахстана 0 2 032

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на предстоящую среду, 9 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Фото: unsplash
Фото: unsplash

Из него следует, что на большей части территории Казахстана сохранится теплая, без осадков погода.

"Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, днем на западе (Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Актюбинская область и Мангистауская область. – Прим. ред.) – сильный дождь. На западе, северо-западе, севере, и юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман".РГП "Казгидромет"

При этом, по данным гидрометцентра, в Павлодарской, Акмолинской, на западе, севере, в центре Абайской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке Карагандинской и Улытауской, на севере, северо-востоке Актюбинской, на севере Западно-Казахстанской, на юго-востоке Жамбылской, на западе, юго-востоке Костанайской, на севере, юге, в центре Мангистауской, на востоке Северо-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

"В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на севере, западе, в центре, предгорных и пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Жамбылской, на юге Костанайской, на большей части Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на севере, западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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