Токаев высказался о праздновании 80-летия победы в ВОВ

Президент Казахстана высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Казахстана остановился на вопросах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году.

"Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", – отметил Глава государства.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Республики Таджикистан в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе.