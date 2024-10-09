18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.44
534.31
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
08.10.2024, 19:49

Токаев высказался о праздновании 80-летия победы в ВОВ

Новости Казахстана 0 784

Президент Казахстана высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Казахстана остановился на вопросах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году.

"Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", – отметил Глава государства.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Республики Таджикистан в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?