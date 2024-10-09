Токаев предложил учредить СНГ+

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По словам Главы государства, встреча лидеров стран СНГ призвана придать новый импульс работе содружества в условиях геополитической нестабильности и стремительно меняющейся международной обстановки

"Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Содружество Независимых Государств приобрело широкое международное признание в качестве эффективной региональной организации, вносящей свой весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития.