Токаев предложил учредить СНГ+

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, передает Tengrinews.kz.
По словам Главы государства, встреча лидеров стран СНГ призвана придать новый импульс работе содружества в условиях геополитической нестабильности и стремительно меняющейся международной обстановки
"Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что Содружество Независимых Государств приобрело широкое международное признание в качестве эффективной региональной организации, вносящей свой весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития.
"Содружество имеет развитую систему контактов и наработанные полезные связи с различными структурами ООН, а также с множеством других международных и региональных организаций. Авторитет СНГ на мировой арене растет. В прошлом году были учреждены статусы наблюдателя и партнера СНГ, что продемонстрировало открытость и зрелость нашей организации. В продолжение этой институциональной работы предлагаю рассмотреть вопрос учреждения формата "СНГ+". Данная площадка станет основой для расширения региональных связей Содружества, – заявил Глава нашего государства.
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