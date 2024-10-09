Как казахстанцам прожить до 100 лет? Мнение эксперта

Пока никому не удалось изобрести "эликсир молодости" и волшебные таблетки от старости. Однако наука на месте не стоит, и ученым, похоже, удалось найти другое решение - выявить гены и геропротекторы в организме, которые отвечают за качественное продление жизни.

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Сколько лет максимум может прожить человек? И что для этого нужно делать? О секретах долголетия корреспонденту Tengrinews.kz рассказал президент Евразийской ассоциации геронтологии, гериатрии и антивозрастной медицины, доктор медицинских наук, профессор Валерий Бенберин.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Геронтология — наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним.

"К сожалению, только 14 процентов населения уходит в иной мир вследствие полного истощения ресурсов органов и тканей, то есть своей смертью. Такова диалектика жизни, что всему в природе имеется предел. Но 86 процентов населения в мире не проходят свой жизненный путь, который им был отпущен, они уходят раньше в силу возрастозависимых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульты, сахарный диабет, онкология и ряд других заболеваний, которые способствуют недолгой жизни. Главная цель геронтологии - обеспечить здоровое старение без этих возраст-ассоциированных заболеваний", - объясняет Валерий Бенберин.

При этом процесс биологического старения можно рассматривать как один из модифицированных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.

"Это заболевания, связанные с коронарным атеросклерозом, цереброваскулярным заболеванием, онкология, различные метаболические нарушения, связанные с метаболическим синдромом и так далее. Это дает возможность управлять процессом старения. Тем более что современная наука дает инструменты для решения этих задач. А какие? Прежде всего это молекулярно-генетические исследования, которые изучают те гены, которые ответственны за продолжительность жизни, за запуск тех или иных заболеваний, но и это не предел. На сегодняшний день фокус исследования уже смещается в постгеномные технологии, оцениваются эпигенетические механизмы, которые позволяют управлять экспрессией генов.

Сейчас уже не столь важен поиск еще каких-то генов долголетия, отвечающих за долголетие и за риски возникновения тех или иных хронических заболеваний, а оценка степени экспрессии активности тех генов, которые ответственны за заболевания и продолжительность жизни, и умение регулировать эту экспрессию. Другими словами, включать или выключать гены, ответственные за те или иные заболевания.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

А это возможно?

Наука эти вопросы успешно решает. Сегодня очень важной является оценка больших многофакторных данных с помощью мультиомных технологий и на основе искусственного интеллекта. Это дает нам картину, позволяющую оценивать, в какой степени человек располагает здоровыми механизмами или же теми механизмами, которые приводят к заболеванию. В таком случае на них можно воздействовать тем или иным способом. На сегодняшний день, используя молекулярный докинг, который позволяет моделировать с помощью компьютерных систем и ИИ большие данные, и выискивая те молекулы геропротекторов, которые в клинической практике можно будет использовать. То есть геропротекторы, которые поддерживают состояние здоровья и укрепляют и противодействуют тем или иным хроническим заболеваниям.

И, конечно же, оценка биологического возраста с помощью биологических часов, часов долголетия. Это расчетные показатели. На сегодняшний день существует много методик в этом направлении, которые имеют ту или иную степень научной достоверности.

Нужно понимать, что календарный возраст - это только тот возраст, который определен для того, чтобы рассчитать, когда человеку идти в школу, когда ему служить в армии, когда выходить на пенсию. Но биологический возраст и процесс протекания его в живом организме проходит совершенно по-разному, он регулируем. Поэтому, если правильно относиться к своей жизни и правильно свой жизненный стиль выработать, то в таком случае можно свой биологический возраст стабилизировать.

Как казахстанцу дожить до 100 лет

Для того чтобы поддерживать здоровье, не требуется больших вложений. Не требуется ходить в тренажерный зал и так далее. Физические упражнения можно выполнять где угодно – дома, на работе, в парке, на лужайке в свободное время и где угодно. Самое главное - знать эти комплексы и не лениться их выполнять.

Второе - это подходы к правильному питанию. Единственным доказанным фактором, который увеличивает продолжительность жизни - это ограничение калорий. Поэтому мы не должны переедать. Мы должны питаться просто и нечасто. Во всяком случае избегать перекусов, которые вызывают излишнюю секрецию инсулина и других гормональных факторов, которые способствуют перегрузке ферментных систем организма.

Спекуляции на "эликсирах молодости"

На заре развития геронтологии много было разговоров о создании так называемых "эликсиров молодости", "таблеток бессмертия" и так далее. Но все это спекуляция на тему геронтологии. Дело в том, что все на нашей планете предопределено. И каждый вид имеет свой срок существования. Так устроена жизнь. Человек, как животный вид, и рассчитанная продолжительность его жизни - 120 лет. Исходя их этого, можно строить свои планы. Удастся ли человеку прожить отпущенные ему годы - это уже зависит от многих факторов. Но, немаловажно, и в большей степени от самого человека. Поэтому каждый человек волен сам определять, сколько он проживет на этой земле.

Задача геронтологии сделать так, чтобы человек прожил все отпущенные годы будучи активным, полезным для общества, чтобы жизнь была полноценна. В Казахстане 2 миллиона 600 тысяч пенсионеров. Это пул людей, который наделен наибольшим опытом и знаниями, а это немаловажно. Очень важно для экономики страны использовать этих людей, их опыт и их профессиональное мастерство во благо общества.