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09.10.2024, 08:16

Въезд в Шенгенскую зону: что изменится для казахстанцев

Новости Казахстана 0 365

Казахстанцы, въезжающие в Шенгенскую зону и выезжающие из нее, вскоре смогут хранить свои проездные документы в цифровом виде. Такими планами во вторник поделилась Еврокомиссия, передает Liter.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: ht.kz
Фото: ht.kz

Сейчас данные хранятся на чипе паспорта или удостоверения личности. Теперь их планируют перенести на смартфон, что позволит быстрее пересекать границы.

"Сегодняшнее предложение по переводу паспортов и удостоверений личности в цифровой формат открывает путь к более беспроблемным и безопасным путешествиям", - говорится в заявлении Веры Йоуровой, вице-президента Еврокомиссии по ценностям и прозрачности.

Заблаговременная подача программы поездок и документов властям сократит время на пограничных переходах, позволит проверить подлинность паспортов и сосредоточиться на более серьезных делах, таких как борьба с нелегальной миграцией, утверждает Комиссия.

Планы должны быть согласованы с Советом ЕС, который представляет государства-члены, а также с законодателями в Европарламенте. Примечательно, что о новом проекте объявлено в то время, когда блок готовится ввести отдельную новую систему проверки въезда в Шенгенскую зону ЕС и выезда из нее.

Система въезда-выезда должна вступить в силу в ноябре, однако, похоже, она может столкнуться с дальнейшими задержками.

Это означает, что путешественникам из стран, не входящих в ЕС, придется проходить через сканеры при въезде в Шенгенскую зону, которая охватывает большую часть Евросоюза, а также Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию, но не включает Ирландию и Кипр.

В Брюсселе обещают, что услуга цифрового паспорта для путешественников будет добровольной и бесплатной и может вступить в силу к 2030 году.

При этом ранее стало известно, что казахстанцам стали реже давать Шенгенские визы.

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