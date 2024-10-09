Въезд в Шенгенскую зону: что изменится для казахстанцев

Казахстанцы, въезжающие в Шенгенскую зону и выезжающие из нее, вскоре смогут хранить свои проездные документы в цифровом виде. Такими планами во вторник поделилась Еврокомиссия, передает Liter.kz со ссылкой на Euronews.
Сейчас данные хранятся на чипе паспорта или удостоверения личности. Теперь их планируют перенести на смартфон, что позволит быстрее пересекать границы.
"Сегодняшнее предложение по переводу паспортов и удостоверений личности в цифровой формат открывает путь к более беспроблемным и безопасным путешествиям", - говорится в заявлении Веры Йоуровой, вице-президента Еврокомиссии по ценностям и прозрачности.
Заблаговременная подача программы поездок и документов властям сократит время на пограничных переходах, позволит проверить подлинность паспортов и сосредоточиться на более серьезных делах, таких как борьба с нелегальной миграцией, утверждает Комиссия.
Планы должны быть согласованы с Советом ЕС, который представляет государства-члены, а также с законодателями в Европарламенте. Примечательно, что о новом проекте объявлено в то время, когда блок готовится ввести отдельную новую систему проверки въезда в Шенгенскую зону ЕС и выезда из нее.
Система въезда-выезда должна вступить в силу в ноябре, однако, похоже, она может столкнуться с дальнейшими задержками.
Это означает, что путешественникам из стран, не входящих в ЕС, придется проходить через сканеры при въезде в Шенгенскую зону, которая охватывает большую часть Евросоюза, а также Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию, но не включает Ирландию и Кипр.
В Брюсселе обещают, что услуга цифрового паспорта для путешественников будет добровольной и бесплатной и может вступить в силу к 2030 году.
При этом ранее стало известно, что казахстанцам стали реже давать Шенгенские визы.
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