Wildberries в Казахстане: последствия скандала и перспективы работы компании

С лета 2024 года основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) и ее супруг Владислав Бакальчук оказались в центре громкого скандала. Несмотря на кризисную ситуацию, Татьяна Ким, основатель и генеральный директор Wildberries, остается ключевой фигурой, определяющей стратегию компании. Она продолжает руководить WB. Скандал вокруг Wildberries создал риски для репутации маркетплейса, но на данный момент бизнес продолжает развиваться. Однако остается вопрос: как долго компания сможет удерживать эти темпы роста на фоне юридических и репутационных рисков? Подробнее об этом в материале inbusiness.kz .

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Продажи и бизнес в Казахстане на фоне скандала

В пресс-службе Wildberries корреспонденту inbusiness.kz ответили, что компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме, все обязательства исполняются в полном объеме. Инвестиционные проекты в Казахстане также реализуются по плану. Более того, продажи в Казахстане показали значительный рост. Так, например, за первое полугодие 2024 года продажи выросли на 140% по количеству купленных товаров, а общая сумма продаж выросла на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество продавцов также значительно увеличилось на 53%. Стоит отметить, что за первое полугодие 2024 года в Казахстане открылось 186 новых пунктов выдачи WB. На конец июня 2024 года в Казахстане функционирует более 1500 пунктов Wildberries.

“Казахстанские ПВЗ занимают важную долю в обороте Wildberries в странах СНГ. Например, количество ПВЗ в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросло на 790%, а с конца 2023 года по сентябрь 2024 рост составил 52%. Мы планируем и дальше расширять сеть ПВЗ в Казахстане, ориентируясь прежде всего на показатели спроса со стороны клиентов. Wildberries уже работает в партнерстве с “Казпочтой” и открывает пункты выдачи в отделениях “Казпочты”, - отметили в пресс-службе компании.

Влияние на репутацию и реакция государства

В министерстве торговли и интеграции РК на запрос корреспондента inbusiness.kz о влиянии на торговые процессы компании в Казахстане ответили, что вопросы, связанные с деятельностью центрального офиса компании Wildberries, находятся в компетенции самой компании.

“На данный момент в министерство торговли и интеграции РК не поступали обращения от казахстанских предпринимателей или клиентов, зарегистрированных на платформе Wildberries, касающиеся последствий сотрудничества с данной компанией. Дополнительно сообщаем, что министерством разработан проект нового Закона РК “О защите прав потребителей”, который в настоящее время находится на рассмотрении в мажилисе парламента. В рамках данного проекта предусмотрено введение новых обязанностей для владельцев электронных торговых площадок”, - сообщили в ведомстве.

По данным БНС РК, В 2023 году объем рынка розничной электронной коммерции (внутренний рынок) с учетом маркетплейсов составил 2439,8 млрд тенге, из них оборот розничной торговли через платформу электронной коммерции (маркетплейс) составил 1767,6 млрд тенге (72,4%), предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров через собственный Интернет-ресурс – 672,2 млрд тенге (27,6%).

Доля предприятий, использующих платформу электронной коммерции (маркетплейс) в 2023 году составила 79,7%, реализующих товары и услуги через собственный интернет-ресурс – 30,3%, из них 10% осуществляют розничную электронную коммерцию (через маркетплейс и собственный интернет-ресурс).

В 2023 году объем электронной коммерции услуг с учетом маркетплейсов составил 1602,6 млрд тенге. Объем оказанных услуг через платформу электронной коммерции (маркетплейс) составил 1304 млрд тенге (81,4%). Объем оказанных услуг через собственный Интернет-ресурс составил 298,6 млрд тенге (18,6%).

История конфликта

Конфликт между Татьяной Ким и ее мужем Владиславом Бакальчуком обострился в ходе их бракоразводного процесса, который продолжается уже несколько месяцев. За этот период Татьяна даже вернула свою девичью фамилию — Ким. Как сообщают источники, конфликт разгорелся из-за того, что крупнейший маркетплейс объявил о намерении объединиться с рекламной компанией Russ Outdoor для создания цифровой торговой платформы.

Этот шаг привел к серьезному конфликту между супругами. Владислав Бакальчук заявил, что его фактически отстранили от управления бизнесом и что сделка с Russ Outdoor является рейдерским захватом. Он утверждает, что не был вовлечен в процесс и его мнение проигнорировали. В ответ Татьяна Ким заявила, это развод, а не рейдерский захват, и обвинила мужа в попытке захватить компанию. Она отметила, что ее супруг владеет одним процентом акций Wildberries, он не принимает участия в управлении, но “лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании”.

Ситуация накалилась еще больше после трагического инцидента в московском офисе Wildberries в середине сентября. Там произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, а еще семь, включая двух полицейских, получили ранения. По версии компании, это была попытка незаконного проникновения в офис, организованная Владиславом Бакальчуком и его охраной. Татьяна публично заявила, что считает это "рейдерской атакой" на ее бизнес. Владислав, в свою очередь, отверг эти обвинения, заявив через своего представителя, что стал жертвой крупной провокации. Он утверждает, что прибыл в офис для обсуждения финансирования строительства новых складов Wildberries, однако был атакован охраной и некими неизвестными лицами, что и спровоцировало вооруженное столкновение.

А недавно Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей к Татьяне Ким, а также к компаниям "Вайлдберриз" и ООО "РВБ", созданной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ.

Кто такая Татьяна Ким

Татьяна Ким — основательница и генеральный директор российского онлайн-ритейлера Wildberries, одной из крупнейших e-commerce компаний в России и в СНГ. Она родилась в 1975 году в Московской области. До того, как стать предпринимательницей, Татьяна работала учителем английского языка.

Феномен Татьяны Ким заключается в том, что, начав бизнес с минимальных ресурсов, она сумела создать империю e-commerce буквально с нуля. В 2004 году она основала Wildberries, когда была в декретном отпуске, занимаясь продажей одежды через интернет. Изначально сайт работал как платформа для перепродажи одежды из европейских каталогов. Компания начала расти благодаря удобной модели работы — возможность примерки до покупки, быстрой доставки и широкому ассортименту. Владимир Бакальчук стал ее партнером по бизнесу.

В 2021 году состояние Татьяны Ким, по данным Forbes, увеличилось на 1200% — до $13 млрд из-за пандемии COVID-19, которая способствовала росту онлайн-ретейла. Однако в 2022 году, после начала конфликта на Украине, её состояние сократилось на $8,3млрд, составив $4,7 млрд. Тем не менее, в 2023 году Ким снова возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценивается более чем в $7 млрд.