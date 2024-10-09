Какие штрафы будут выписывать мопедистам в Казахстане

В скором времени водители мопедов должны будут их регистрировать. А это значит, что на них также будут распространяться штрафы за нарушения правил дорожного движения. Подробности читайте на NUR.KZ.

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На сегодняшний день мопеды в Казахстане не нужно регистрировать и устанавливать на них номера. Также для их использования не нужны водительские права. Все это ставит мопедистов на один уровень с пешеходами и, естественно, позволяет им избегать наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Однако в скором времени все изменится: 3 октября президентом Казахстана был подписан закон, включающий мопеды в перечень транспортных средств, которые необходимо ставить на государственную регистрацию. Он вступит в силу в следующем году.

После того как закон вступит в силу, чтобы ездить на мопеде нужно будет иметь государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ), водительские права и даже регулярно проходить техосмотр.

Также мопедистам придется отвечать по закону за свои нарушения. Так, например, как сообщает портал "Колеса", за езду без прав мопедистам, согласно действующей 612 статье Административного кодекса, будет грозить штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), или 19 660 тенге в 2025 году.

А вот если за мопед сядет ранее лишенный прав водитель, то ему грозит штраф в 50 МРП (196 600 тенге) или административный арест на 10 суток. При этом за передачу скутера водителю без прав предусмотрен такой же штраф.

За управление мопедом без государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) или вовсе без регистрации – штраф 10 МРП (39 320 тенге), а за установление фальшивого ГРНЗ – 15 МРП (58 980 тенге). За отсутствие техосмотра придется заплатить 5 МРП (19 660 тенге).

За что еще смогут наказывать водителей мопедов:

за езду с неисправными тормозами или с переоборудованном без разрешения рулевым управлением – 15 МРП ( 58 980 тенге );

); за езду без шлема – 5 МРП ( 19 660 тенге );

); за вождение в состоянии опьянения – арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет;

за ДТП, которое нанесло ущерб или легкий вред здоровью людей – 20 МРП ( 78 640 тенге ) или лишение прав на 6 месяцев;

) или лишение прав на 6 месяцев; за езду по пешеходным дорожкам и тротуарам – 15 МРП ( 58 980 тенге );

); за несоблюдение требований знаков или разметки — 3 МРП ( 11 796 тенге );

); за проезд на запрещающий знак светофора — 10 МРП ( 39 320 тенге );

); за создание аварийной ситуации – 10 МРП ( 39 320 тенге );

); за оставление водителем места ДТП – 50 МРП ( 196 600 тенге ) либо лишение прав на 1 год;

) либо лишение прав на 1 год; за разговоры во время езды по телефону — 5 МРП ( 19 660 тенге );

); за превышение скорости на величину от 10 до 20 км/ч — 5 МРП (19 660 тенге), от 20 до 40 км/ч — 10 МРП (39 320 тенге).

Впрочем, штрафовать мопедистов будут и за другие нарушения, например, за управление дымящим и шумным мопедом придется заплатить 2 МРП (7 864 тенге), а за лысые шины, неисправный глушитель или нестандартные фары – 5 МРП (19 660 тенге).

Стоит отметить, что легализовывать скутеры начнут только в апреле 2025 года. До этого у Министерства внутренних дел РК не будет юридических оснований для постановки мопедов на учет.

Получается, что у казахстанцев есть еще 6 месяцев на то, чтобы выучить ПДД и получить права категории А1 – водителям других категорий она будет присваиваться автоматически, без дополнительного обучения.