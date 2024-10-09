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09.10.2024, 10:09

Генпрокуратура Казахстана проверяет транзакции и сделки

Новости Казахстана 0 2 699

Комитет по возврату активов проверяет законность контрактов и сделок, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ответе на официальный запрос LS в ведомстве сообщили, что работа по возврату активов продолжается.  

В настоящее время комитет изучает свыше 1 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества как в Казахстане, так и за рубежом.

Кроме того, анализируются сведения по банковским счетам и транзакциям, в том числе по пороговым и подозрительным операциям. Также проверяется законность ряда контрактов и сделок.

"Мониторинг и оценка информации для противодействия незаконному приобретению и выводу и для возврата активов является одной из мер по их возвращению. По этой причине вышеуказанные сведения являются частью ежедневной работы по поиску, сбору, обработке, обобщению и анализу поступающих данных", – пояснили в ведомстве.

При этом в комитете не уточнили, какие именно активы проверяют, поскольку они обязаны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных данных. В ином случае возможны правовые, инвестиционные и социально-экономические риски.

Между тем накануне компания по управлению возвращенными активами объявила о торгах 9 и 11 октября.

В частности, сегодня на продажу будут выставлены доли в бизнесе по производству тепловой энергии в компании "Тулпар" (Алматы) и предприятии Zharkent Su (Алматы) по сбору и распределению воды. 11 октября планируется реализовать пять коллекционных монет на 1 564 810 тенге, восемь часов премиальных брендов на 314 742 586 тенге, а также пять ювелирных украшений на 97 963 968 тенге.

Ранее Генпрокуратура опубликовала проект постановления – меморандум о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Швейцарией, в том числе по возврату или аресту активов.

Напомним, что в июне Генпрокуратура сообщила о проверке подозрительных транзакций на 2 трлн тенге, а также ценных бумаг на 600 млрд тенге. Кроме того, установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 – за границей.

Помимо этого, в августе стало известно о возврате в доход государства имущества на сумму более $10 млн.

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