Названы сферы с самой высокой зарплатой в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты назвали сферы с самой высокой зарплатой в Казахстане, передает Tengrinews.kz .

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По данным ведомства, в сентябре на электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 136,6 тысячи вакансий - на 4 процента (4,9 тысячи) больше по сравнению с августом. При этом активность соискателей сохранила тенденцию снижения: было опубликовано 122,5 тысячи резюме, что на 5 процентов (6,4 тысячи) меньше, чем в августе.

Заметный рост спроса на кадры пришелся на среднеквалифицированных специалистов, преимущественно среди операторов производства (+2,1 тысячи вакансий), из-за увеличения объема работ в преддверии осенне-зимнего отопительного сезона и рабочих промышленности, строительства и транспорта (+1,1 тысячи вакансий). При этом наиболее востребованной отраслью осталось образование: на нее приходилось более трети размещенных вакансий (53,2 тысячи). Еще 15,8 тысячи сотрудников требовалось в сферу прочих видов услуг, 9,5 тысячи вакансий разместили организации сферы здравоохранения и социального обслуживания населения.

В сфере образования наибольшим спросом пользовались воспитатели (2,7 тысячи вакансий), учителя математики (2,1 тысячи) и учителя начальных классов (2,1 тысячи вакансий). В сфере здравоохранения наиболее востребованы санитары (1,3 тысячи вакансий), медсестры (1,3 тысячи) и врачи общей практики (604 вакансии).

"В сентябре работодатели предлагали наивысшие средние заработные платы следующим специалистам: главным строителям - от 716 тысяч тенге в месяц, инженерам в авиационной сфере - от 565 тысяч тенге и начальникам службы в горнодобывающей промышленности - от 502 тысяч тенге", - рассказали в Минтруда.

Соискатели в свою очередь наиболее высокую заработную плату ожидали для следующих позиций: руководители структурных подразделений добывающей промышленности - 1,2 миллиона тенге, заместители руководителей в сфере информации и связи - 858 тысяч тенге, а также руководители службы маркетинга в коммерческом секторе - 847 тысяч тенге в месяц.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев направил запрос на имя вице-премьера Романа Скляра, в котором заявил о проблеме низких зарплат работников сферы лесного хозяйства в Казахстане.