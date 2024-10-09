Налоговики пригрозили проверками из-за данных в декларациях

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"Комитет государственных доходов МФ РК сообщает, что 27 и 30 сентября 2024 года запущены уведомления камерального контроля по выявлению занижения суммы НДС по реализованным товарам, работам, услугам и завышению суммы НДС, отнесенного в зачет в декларациях по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) за 3-й квартал 2021 года и 2-й квартал 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомления сформированы на основе сопоставления данных, электронных счетов-фактур, контрольно-кассовых машин и налоговой отчетности. Для исполнения уведомления налогоплательщику предоставляется 30 рабочих дней (или порядка 45 календарных дней).

"При согласии с нарушением требуется подать дополнительную налоговую отчетность, а при несогласии - пояснение об отсутствии нарушений. Комитет призывает налогоплательщиков своевременно исполнить требования уведомлений камерального контроля. Напоминаем, что в соответствии с нормами Налогового кодекса Республики Казахстан в случае неустранения выявленных нарушений по уведомлению налоговые органы имеют право провести налоговую проверку", - обратились в КГД.

Напомним, 15 сентября завершился срок подачи налоговых деклараций по формам 250.00 и 270.00, которые обязательны для участников всеобщего декларирования. Ранее мы писали, что будет, если опоздал с подачей декларации.