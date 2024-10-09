200 школьников подрались из-за девушки в Астане (ВИДЕО)

Массовая потасовка с участием более 200 школьников произошла на юго-востоке Астаны, передает Liter.kz со ссылкой на ИА “Астана Сергек”.
Очевидцы сообщили, что конфликт начался из-за девушки. Тогда подростки поделили районы, чтобы устроить встречу для “разборок”.
Сначала толпа напала на шесть-семь подростков, но в ответ собралась еще большая группа. Шум продолжался всю ночь, пока не приехала полиция, после чего все разбежались.
В департаменте полиции города Астаны на запрос Liter.kz сообщили, что на канал 102 поступило сообщение о том, что во дворе дома собрались молодые люди.
“Своевременно прибывший наряд полка патрульной полиции предотвратили хулиганские действия подростков. Они были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что целью их сбора было выяснение отношений друг с другом, среди них были несовершеннолетние”, – рассказали в полиции.
Всех участников, а также законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.
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