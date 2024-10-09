Умер поджегший себя и авто на штрафстоянке в Алматы мужчина

Мужчина, который поджег себя на штрафстоянке в Алматы, скончался, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Информацию о смерти мужчины подтвердили в департаменте полиции и управлении общественного здравоохранения Алматы.

Напомним, инцидент произошел 1 октября на территории штрафной стоянки в Турксибском районе Алматы. 33-летний мужчина сначала поджег свой автомобиль, а затем и себя.

Тогда сообщалось, что экипажем специализированного батальона патрульной полиции была остановлена автомашина Subaru, владелец которой имел неуплаченные штрафы на сумму 1,3 миллиона тенге. У водителя также отсутствовал полис об обязательном страховании. Согласно установленным правилам, транспортное средство было водворено на специализированную штрафную стоянку, куда спустя некоторое время водитель вернулся.