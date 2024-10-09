Умер поджегший себя и авто на штрафстоянке в Алматы мужчина

Мужчина, который поджег себя на штрафстоянке в Алматы, скончался, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Информацию о смерти мужчины подтвердили в департаменте полиции и управлении общественного здравоохранения Алматы.
Напомним, инцидент произошел 1 октября на территории штрафной стоянки в Турксибском районе Алматы. 33-летний мужчина сначала поджег свой автомобиль, а затем и себя.
Тогда сообщалось, что экипажем специализированного батальона патрульной полиции была остановлена автомашина Subaru, владелец которой имел неуплаченные штрафы на сумму 1,3 миллиона тенге. У водителя также отсутствовал полис об обязательном страховании. Согласно установленным правилам, транспортное средство было водворено на специализированную штрафную стоянку, куда спустя некоторое время водитель вернулся.
"Находясь в машине, он облил ее и себя бензином и поджег. Сотрудники полиции приняли незамедлительные меры по спасению мужчины: огнетушителем и подручными средствами потушили огонь. Водитель был экстренно госпитализирован. В тушении автомобиля приняли участие полицейские и очевидцы происшествия", - сообщил тогда начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Комментарии0 комментарий(ев)