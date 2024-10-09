Не более 100 тыс. тенге чаще всего получают работники в Казахстане

В 2024 году наиболее распространенная зарплата в Казахстане составила всего 97 557 тенге. При этом больше половины граждан получают не более 300 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Как известно, среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане недавно превысила 400 тыс. тенге. Однако такие суммы получают далеко не все работники, и это подтверждается официальными данными, которые опубликовали в Бюро национальной статистики.
Так, например, медианная зарплата в 2024 году составила 285 677 тенге. Эта сумма находится в центре распределения размера зарплат, где одна половина работников получает больше, а другая – меньше нее. Стоит отметить, что годом ранее сумма была меньше – 251 356 тенге.
Также существует показатель модальной, то есть наиболее распространенной зарплаты, и он в текущем году составил всего 97 557 тенге.
Примечательно, что в целом более половины трудоустроенных граждан в 2024 году не зарабатывали больше 300 тыс. тенге. Таким образом можно сделать вывод, что многие граждане не получают большие оклады, тогда как работники с очень высокими зарплатами просто "подымают" средний показатель.
Если же составить зарплатную сетку, то в общем числе работников получатели среднемесячных зарплат распределились следующим образом:
При этом среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила 262 238 тенге, с высшим образованием – 438 005 тенге и послевузовским образованием – 558 882 тенге.
В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников варьируется следующим образом:
Следует отметить, что вся информация была собрана аналитиками во время ежегодного обследования распределения работников по размерам начисленной заработной платы, где охвачены граждане, проработавшие весь апрель 2024 года в крупных предприятиях страны и выборочно в 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью).
При этом полученные суммы учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.
Напомним, ранее мы рассказывали о показателе средней номинальной зарплаты в Казахстане, который учитывает малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Комментарии0 комментарий(ев)