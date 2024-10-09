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09.10.2024, 14:07

Не более 100 тыс. тенге чаще всего получают работники в Казахстане

Новости Казахстана 0 302

В 2024 году наиболее распространенная зарплата в Казахстане составила всего 97 557 тенге. При этом больше половины граждан получают не более 300 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как известно, среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане недавно превысила 400 тыс. тенге. Однако такие суммы получают далеко не все работники, и это подтверждается официальными данными, которые опубликовали в Бюро национальной статистики.

Так, например, медианная зарплата в 2024 году составила 285 677 тенге. Эта сумма находится в центре распределения размера зарплат, где одна половина работников получает больше, а другая – меньше нее. Стоит отметить, что годом ранее сумма была меньше 251 356 тенге.

Также существует показатель модальной, то есть наиболее распространенной зарплаты, и он в текущем году составил всего 97 557 тенге.

Примечательно, что в целом более половины трудоустроенных граждан в 2024 году не зарабатывали больше 300 тыс. тенге. Таким образом можно сделать вывод, что многие граждане не получают большие оклады, тогда как работники с очень высокими зарплатами просто "подымают" средний показатель.

Если же составить зарплатную сетку, то в общем числе работников получатели среднемесячных зарплат распределились следующим образом:

  • до 100 000 тенге получают 6,1% работников;
  • от 100 001 до 150 000 тенге – 12%;
  • от 150 001 до 300 000 тенге – 35,1%;
  • от 300 001 до 600 000 тенге – 35,6%;
  • от 600 001 тенге до 900 000 тенге – 6,9%;
  • от 900 001 тенге до 1 200 000 тенге – 2,1%;
  • от 1 200 001 тенге до 1 500 000 тенге – 1%;
  • более 1 500 001 тенге – 1,2% работников.

При этом среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила 262 238 тенге, с высшим образованием – 438 005 тенге и послевузовским образованием – 558 882 тенге.

В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников варьируется следующим образом:

  • от 16 до 24 лет – 250 518 тенге;
  • от 25 до 34 лет – 347 985 тенге;
  • от 35 до 44 лет – 397 468 тенге;
  • от 45 до 54 лет – 372 824 тенге;
  • от 55 до 64 лет – 340 769 тенге;
  • старше 65 лет – 318 564 тенге.

Следует отметить, что вся информация была собрана аналитиками во время ежегодного обследования распределения работников по размерам начисленной заработной платы, где охвачены граждане, проработавшие весь апрель 2024 года в крупных предприятиях страны и выборочно в 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью).

При этом полученные суммы учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.

Напомним, ранее мы рассказывали о показателе средней номинальной зарплаты в Казахстане, который учитывает малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

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