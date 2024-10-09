Циклон принесет сильные дожди и метели в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 10, 11 и 12 октября, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам метеорологов, с 10 октября на запад, затем на остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние циклон. С ним в страну придут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление штормового ветра 15-29 метров в секунду, низовая метель и гололед. В южной и восточной частях республики ожидаются дожди с грозами, в горных районах сильные дожди и туман.
"До конца недели прогнозируется также понижение температуры воздуха на западе днем до 5-13, на юге - 20 тепла, на севере Казахстана - до 1-5 мороза, на юге - 2 тепла, в центре и на востоке республики - 5-13 тепла, на юге страны - 7-12 тепла", - говорится в сообщении.
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