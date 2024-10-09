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09.10.2024, 16:07

Катар сможет использовать военные полигоны Казахстана

Новости Казахстана 0 293

Казахстан и Катар будут сотрудничать в военной сфере. Депутаты Мажилиса ратифицировали соответствующее соглашение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сегодня мажилисмены рассмотрели законопроект о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Катара о военном сотрудничестве.

Во время обсуждения документа депутат Бакытжан Базарбек задал вопрос: правда ли, что Казахстан и Катар будут использовать военные полигоны друг друга после ратификации соглашения?

"Согласно 5 статье соглашения, Катар и Казахстан могут использовать свои военные полигоны. В Казахстане военных полигонов много, но в Катаре полигона нет. Единственное, есть военная база. Скажите, какие военные полигоны имеются в Катаре? Военнослужащие Катара... У них войск нет, 80 процентов состоят из иностранных военнослужащих, при утверждении соглашения как оно будет резонировать с соглашением ОДКБ?", - спросил Базарбек.

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев ответил, что у Казахстана таких планов пока нет.

"У нас нет цели использовать их полигон, наоборот, военнослужащие Катара могут использовать наш полигон. Есть такая возможность, будет предоставлена. Касательно второго вопроса - противоречий не будет. Как ранее говорилось, с 20 странами такое соглашение уже подписано. Поэтому такой вопрос не возникнет", - сказал замминистра.

Базарбек посоветовал чиновнику внимательнее ознакомиться с документом, потому что там указано, что "мы будем передавать Катару свой полигон, а они будут передавать нам свой полигон".

"Да, верно. Я говорю о том, что в ближайшем будущем у нас нет цели, что мы будем использовать полигон Катара, наоборот, мы будем передавать им свой полигон. Касательно модернизации, восстановления полигона будут выделены средства", - добавил Ахмедиев.

В рамках соглашения правительство Казахстана и правительство Катара будут сотрудничать в следующих областях:

  • военное образование и подготовка военнослужащих;
  • военная медицина;
  • военная наука;
  • культурные и спортивные мероприятия в военной области;
  • консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира;
  • боевая подготовка.

После обсуждения депутаты Мажилиса проголосовали за ратификацию соглашения.

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