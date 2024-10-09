Достаточно ли 3,5 тыс. тенге в месяц срочникам, ответили в Минобороны

Официальный представитель Министерства обороны Руслан Жангулин рассказал, достаточно ли 3,5 тыс тенге, выделяемых солдатам в месяц на личные нужды, передает кореспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руслан Жангулин в кулуарах мажилиса сообщил, что все военнослужащие срочной службы, согласно нормам, обеспечиваются всем необходимым.

По его словам, срочники обеспечиваются вещевым обмундированием, трехразовым питанием, спальным помещением, проживанием на территории воинской части и гигиеническими принадлежностями.

"То, что касается суммы, которая выделяется. Я же вам говорю, солдаты имеют право выходить в увольнение. Либо у нас на территории части имеется чайная, магазины, где они могут приобрести какие-либо сладости по своему желанию", - ответил он.

При этом он заявил, что самая главная задача - это подготовка военнослужащего срочной службы.