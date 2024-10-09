Списать кредиты некоторым гражданам предложили в Казахстане

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Со слова Рахимжанова, в последнее время факты суицидов из-за кредитов и подстав становятся нормой жизни.

"Предлагаю провести списание кредитов гражданам, пострадавшим по вине банков. Списание однозначно должно быть проведено за счет средств банков, чтобы они в очередной раз задумались об усилении безопасности своих информационных систем, и были в этом заинтересованы. Главное требуем от Генеральной прокуратуры провести проверку на причастность банков и расследования в отношении банков, которые выдавали кредиты описанными выше мошенническими путями", - сказал он.

При этом есть вопросы к самим банкам или к служащим банков как к возможным участникам этих преступных схем, считает депутат.

"Я говорю о том, что в реальной жизни человеку, не отвечающему требованиям банка и не имеющему соответствующих доходов, обычно отказывают в кредитовании. Но случаи и примеры, которыми располагают наша партия, говорят об обратном. Даже пенсионеру оформляется по несколько кредитов. То есть, без определенного продвижения вопроса в самом банке такого случиться не может. Мы можем со всей уверенностью говорить, что в стране работает отлаженная цепочка: мошенники, имеющие доступ к персональным данным, суды, защищающие банки, представители органов правопорядка, игнорирующие требования и запросы граждан. В итоге наживаются банки и их владельцы и те, кто их покрывает", - подчеркнул он.

Если сейчас не предпринять серьезных мер, то казахстанцы могут оказаться в кредитной кабале, так как ежегодно уровень киберпреступности набирает обороты, предупредил мажилисмен.

"К нам уже обратились 627 человека. Даже отказ от получения банковских займов, оформленный в egov.kz, не является гарантией защиты от подобных фактов. Но в 99% случаев, даже когда факт мошенничества становится очевидным, суды принимают сторону банков и обязуют пострадавших выплачивать кредиты. Учитывая низкий уровень жизни в селах, а также факты того, что на одного человека оформляются кредиты порой до 20-40 млн тенге, ряд пострадавших не могут погасить эту задолженность даже в течение всей жизни, и рискуют передать свои долги по наследству. О подлинных масштабах мошенничества остается только догадываться", - пояснил он.

Рахимжанов потребовал разбираться с этим в срочном порядке.