Казахстанец обнаружил банковскую карту с деньгами. Его осудили

Полицейский из Темиртау осужден за кражу банковской карты у умершего, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По информации суда, подсудимый работал криминалистом. Приехав на вызов по факту обнаружения трупа в квартире, он, по версии следствия, обнаружил банковскую карту и пинкод к ней и выкрал. Позже снял с карты около 200 тысяч тенге.

Подсудимому предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями для извлечения выгод и преимуществ для себя, а также в совершении тайного хищения чужого имущества (статья 361 часть 2-1, 188 часть 1 УК).

В суде полицейский примирился с потерпевшей стороной, возместил причиненный ущерб. Прокурор просил назначить ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Потерпевшая сторона просила прекратить уголовное дело по статье "Кража" в связи с примирением сторон.

Суд признал полицейского виновным лишь по одной статье и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. По статье "Кража" уголовное дело прекращено в связи с возмещением ущерба и примирением сторон. При вынесении наказания учтено отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей", - сообщили в пресс-службе Темиртауского городского суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе за покушение на мошенничество осудили полицейского. Суд признал участкового виновным, приговорив к штрафу в размере 2,2 миллиона тенге и пожизненно запретил работать на госслужбе.