18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.44
534.31
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
09.10.2024, 19:22

Казахстанец обнаружил банковскую карту с деньгами. Его осудили

Новости Казахстана 0 473

Полицейский из Темиртау осужден за кражу банковской карты у умершего, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По информации суда, подсудимый работал криминалистом. Приехав на вызов по факту обнаружения трупа в квартире, он, по версии следствия, обнаружил банковскую карту и пинкод к ней и выкрал. Позже снял с карты около 200 тысяч тенге.

Подсудимому предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями для извлечения выгод и преимуществ для себя, а также в совершении тайного хищения чужого имущества (статья 361 часть 2-1, 188 часть 1 УК).

В суде полицейский примирился с потерпевшей стороной, возместил причиненный ущерб. Прокурор просил назначить ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Потерпевшая сторона просила прекратить уголовное дело по статье "Кража" в связи с примирением сторон.

Суд признал полицейского виновным лишь по одной статье и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. По статье "Кража" уголовное дело прекращено в связи с возмещением ущерба и примирением сторон. При вынесении наказания учтено отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей", - сообщили в пресс-службе Темиртауского городского суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе за покушение на мошенничество осудили полицейского. Суд признал участкового виновным, приговорив к штрафу в размере 2,2 миллиона тенге и пожизненно запретил работать на госслужбе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?