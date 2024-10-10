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09.10.2024, 20:42

Могут ли пересмотреть призывной возраст в Казахстане

Новости Казахстана 0 275

Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин в кулуарах мажилиса сегодня прокомментировал петицию касательно повышения призывного возраста в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Журналисты отметили, что после череды суицидов в армии казахстанцы инициировали петицию о повышении призывного возраста в стране с 18 до 20 лет, мотивируя это тем, что ребята постарше - крепче и морально устойчивее.

Они поинтересовались позицией Минобороны.

"Предложение о повышении призывного возраста в Казахстане не может быть рассмотрено. Так как, согласно закону, предметом петиции не могут быть вопросы обороны", - заявил в ответ Руслан Жангулин.

По его словам, возраст от 18 до 27 лет - самый приемлемый для призыва.

"Большинство молодых людей после окончания школы поступают в вуз, а те, кто не поступил, идут служить, и уже после этого они реализуют свои дальнейшие планы", - пояснил он.

Ранее наши граждане запустили другую петицию, авторы которой потребовали и вовсе отменить срочную военную службу в Казахстане. Отмечалось, что в последнее время в стране выросло число трагических смертей военнослужащих. В связи с этим, по их мнению, сейчас актуально поднять вопрос об отмене.

К слову, петицию о повышении призывного возраста в Казахстане ранее уже комментировали в Министерстве обороны.

"Вооруженные силы - это не обособленный госорган, в нем отражается все то, что происходит в обществе. И чтобы поднять возраст призыва в армию, нужно будет пересмотреть возраст приема в школу. А если не изменим время приема в школу - в дальнейшем, с 17 до 20 лет, чем он будет заниматься?" - рассуждал тогда замминистра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Между тем в Казахстане с этого года увеличили количество призывников срочной военной службы до 40 202 человек. До этого число составляло 39 180 человек.

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