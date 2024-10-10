Cемь колен, или Правила выбора жены. Зачем казахам столько родственников

Почему у казахов так много родственников? Сколько их на самом деле и на чем строится эта сложная система связей? Чтобы разобраться в этих вопросах, корреспондент Tengrinews.kz обратились к ведущему научному сотруднику Института истории имени Шокана Уалиханова Салтанат Асановой. Вот что она рассказала.

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"Родственные связи играют ключевую роль в социальной жизни каждого представителя казахского народа. Известный искусствовед и этнограф, исследователь духовной и материальной культуры Акселеу Сейдимбек в своей книге "Мир казахов" отмечал, что у казахов существует 99 наименований кровных родственников", - говорит Салтанат Асанова.

По словам специалиста, у казахов есть три основные группы родственников. Первая - это Өз жұрты, что буквально означает "собственный народ, собственные родственники", люди из одного рода (ру). Это самый близкий круг – родственники по линии отца: отец, дедушка, бабушка, а также братья и сестры, в том числе и двоюродные.

Вторая группа – это Нағашы жұрт, родственники по линии матери. Это мать, дедушка, бабушка и братья-сестры, но уже со стороны матери. Интересно, что, по словам Салтанат Асановой, род матери в патриархальном казахском обществе зачастую не признавался.

"Если у тебя есть дочери, но нет сыновей, то считается, что у тебя нет внуков, так как дети дочерей относятся к роду отца. Однако это не умаляло важности взаимоотношений с родственниками матери", - продолжает историк.

Третья группа – это родственники по линии жены, Қайын жұрт, которые также считались и считаются близкими кровными родственниками.

Как замечает Салтанат Асанова, эти группы формируют сложную, но четко организованную систему родственных связей казахского народа. Более того, существует еще множество наименований для близких родственников, что подчеркивает важность родства в казахской культуре.

"Для кочевых народов понятие кровного родства всегда было основополагающим. Проливать кровь родственников было категорически запрещено. Например, с этим связано множество эпизодов из борьбы Чингисхана за власть. Ему нередко приходилось противостоять кровным родственникам. Именно поэтому он ввел бескровные казни, что стало традицией для всех чингизидов. Чтобы не проливать кровь родных, приговоренному могли залить в глотку расплавленное серебро или свинец; либо его закатывали в кошму, сгибая пятки к затылку, что приводило к перелому позвоночника. При этом на теле не оставалось ран, из которых могла бы вытечь кровь. Монголы верили, что душа человека находится в крови. И если убить, не проливая ее, это было якобы благом для души", - объясняет эксперт.

Кроме того, как говорит Салтанат Асанова, каждый казах с детства знал своих предков до седьмого колена. Это было связано с понятием наследственности.

"Казахи от природы были селекционерами. Понятие наследственных признаков у них было четко выражено, поэтому они придавали большое значение отсутствию близкородственных связей. Считалось, что кровное родство сохраняется до седьмого поколения и только на этом уровне можно перестать считать людей кровными родственниками", - подчеркивает Асанова.

Для предотвращения кровосмешения родственные связи высчитывались исключительно по отцовской линии.



Далеко не все казахские женщины входили и в систему шежире - родословную, которая позволяла проследить предков до седьмого колена. В шежире вносили только мужские имена, так как считалось, что если в семье нет сына, то род прерывается. Очень редко в родословную записывались имена женщин, играющих важную роль в роду, так сказать, прародительниц.

Роль жузов в системе родства у казахов

"Представители одного жуза не считались кровными родственниками, но были близки, так как принадлежали к одному роду, - отмечает историк. - Жуз - это объединение казахских родов и племен. Род являлся основой социальной и политической организации любого кочевого общества, включая казахов. Именно из союзов родов и строилась вся структура общества", - уточняет эксперт.

Роды в свою очередь, по словам историка, появлялись, например, когда дети становились взрослыми и некоторые из них, по разным причинам, решали отделиться от отцовского рода и образовать новый. Со временем таких родов становилось достаточно много, и они объединялись в племена.

Как заключались браки у представителей казахских жузов

Салтанат Асанова рассказывает, что браки среди представителей одного жуза были допустимы, если соблюдалось правило семи колен.

"В казахской традиции считалось, что чем дальше родство жены, тем лучше. Поэтому приветствовалось брать в жены женщин из других жузов или даже иноземок. Во время походов захватывали девушек, которых тоже брали в жены. Считалось, что чем дальше находится жена, тем здоровее и сильнее будет потомство, а кровь - обновленной", - считает историк.

Именно этот подход объясняет разнообразие внешности казахов: среди них можно встретить и белокожих, и смуглых, людей с разными оттенками глаз - от зеленых до голубых и с разнообразным цветом волос - от рыжих до светлых блондинов.

А вот девочек, по словам Салтанат Асановой, старались не выдавать замуж за "чужих". Это объяснялось желанием сохранить генофонд рода. Чем больше женщин оставалось внутри рода, тем он был сильнее и многочисленнее. А если женщин в роду становилось меньше, то и род слабел, постепенно вымирая.

"Простая арифметика: если в роду остается один мужчина и сто женщин, род выживет. А если одна женщина и сто мужчин - род обречен на вымирание", - подчеркивает Салтанат Асанова.

Кровные родственные связи остаются важной частью жизни казахов и в современном обществе, уверена историк. Родовая система, существующая с древних времен, сохранила свои названия и значение до сегодняшнего дня.

"Советская власть пыталась активно бороться с родовым сознанием, понимая, что это основа социальной и этнической консолидации. Важность родовых связей и единства считалась пережитком прошлого. Однако искоренить это не удалось, потому что родовые связи - неотъемлемая часть этнического самосознания казахов", - говорит историк.

Как уточнила Салтанат Асанова, в древности даже казахское государство называлось Ел, что можно перевести как "народ". Сила казахского народа заключалась не в географических границах, а в единстве людей, которые объединялись через родственные связи, говорит эксперт. Родство играло ключевую роль в освоении и консолидации территории, которая воспринималась не как абстрактная земля с границами, а как родовая территория, принадлежащая роду.

Таким образом, родовые связи казахов, уходящие корнями в глубокую древность, по сей день остаются важнейшим элементом культуры. Возможно, именно поэтому у казахов так много родственников, которыми они искренне гордятся и с которыми поддерживают крепкие связи.