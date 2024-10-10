“Опоздали на поезд в Казахстане“: что делать

Что делать, если поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку, объяснили в пресс-службе "Пассажирские перевозки", подробнее на Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В компании отметили, что первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации.

"Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо в течение часа после отправления поезда с указанной в билете станции. Для возврата потребуется предъявить удостоверение личности и билет. Кассир оформит необходимые документы и, при наличии мест, предложит варианты пересадки на следующий поезд", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что сумма и сроки возврата определены правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

Кроме того, в таких ситуациях пассажирам также рекомендуется связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации.

Компания также напоминает, что для своевременной посадки рекомендуется прибывать на вокзал заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.