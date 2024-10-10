Мужчина проник в дом и надругался над 11-летней девочкой в Алматы

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что пьяный мужчина средь бела дня проник в дом в Алматы и надругался над дочерью. После содеянного, по словам женщины, предполагаемый преступник стал угрожать школьнице, что убьет ее мать, если она обо всем расскажет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК .

Фото: depositphotos.com

По словам женщины, в тот злополучный день она рано ушла на работу, старшая дочь – в школу, а младшая дочка, которая учится во вторую смену, осталась дома одна. В это время пьяный мужчина проник в комнату. Со слов матери, подозреваемый разделся, душил школьницу, надругался, а затем стал угрожать, что убьет ее мать, если она что-то расскажет о случившемся родным.

Когда неизвестный покинул дом, девочка тут же позвонила маме.

"Она сказала, что в дом пришел неизвестный мужчина. Говорит, он закрыл ей рот, чтобы не кричала. Повалил на пол и раздел. Все сделал. И в конце сказал, чтобы не было никаких обид, поцеловал ей руку", - рассказывает мама пострадавшей.

После произошедшего, говорит ее мама, дочь находится в шоковом состоянии и не разговаривает.

Женщина рассказала, что семья переехала в этот дом две недели назад. Тут, во времянке, они снимают комнату за 70 тысяч тенге в месяц. Лично с преступником никто из семьи не знаком.

Подозреваемого задержали по горячим следам.