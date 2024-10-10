Мужчина проник в дом и надругался над 11-летней девочкой в Алматы

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что пьяный мужчина средь бела дня проник в дом в Алматы и надругался над дочерью. После содеянного, по словам женщины, предполагаемый преступник стал угрожать школьнице, что убьет ее мать, если она обо всем расскажет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
По словам женщины, в тот злополучный день она рано ушла на работу, старшая дочь – в школу, а младшая дочка, которая учится во вторую смену, осталась дома одна. В это время пьяный мужчина проник в комнату. Со слов матери, подозреваемый разделся, душил школьницу, надругался, а затем стал угрожать, что убьет ее мать, если она что-то расскажет о случившемся родным.
Когда неизвестный покинул дом, девочка тут же позвонила маме.
"Она сказала, что в дом пришел неизвестный мужчина. Говорит, он закрыл ей рот, чтобы не кричала. Повалил на пол и раздел. Все сделал. И в конце сказал, чтобы не было никаких обид, поцеловал ей руку", - рассказывает мама пострадавшей.
После произошедшего, говорит ее мама, дочь находится в шоковом состоянии и не разговаривает.
Женщина рассказала, что семья переехала в этот дом две недели назад. Тут, во времянке, они снимают комнату за 70 тысяч тенге в месяц. Лично с преступником никто из семьи не знаком.
Подозреваемого задержали по горячим следам.
"Установлено, что он проник в чужое жилище, воспользовавшись свободным доступом: дверь была не заперта. Девочка одна находилась дома, в связи с чем не смогла оказать ему сопротивление. Был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которая изъяла, провела первично-следственные мероприятия, осмотр места происшествия и назначила соответствующие экспертизы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Заведено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза. Если вина предполагаемого педофила будет доказана, ему может грозить пожизненный срок", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
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