О риске девальвации тенге высказались в Министерстве нацэкономики

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По его словам, оснований для этого нет.

"В последние три года в СМИ разного рода эксперты говорили о том, что будет слишком высокий курс, но всегда этого не происходило. На самом деле, у нас девальвации не было уже совсем давно, вы знаете, потому что у девальвации всегда должны быть четкие фундаментальные основания. Сейчас, разумеется, их нет", - сказал Кассенов на брифинге в Сенате.

В качестве примера он привел казахстанский экспорт.

"Вы видите, где находится наш экспорт – экспорт в этом году гораздо выше, чем в прошлом году. Импорт упал. У нас более здоровый сегодня торговый баланс. Поэтому в моменте у нас нет никаких оснований для девальвации", - отметил вице-министр.

По его словам, национальная валюта Казахстана является устойчивой.

"На нее могут влиять различные факторы. Как и любая другая валюта, она будет зависеть от экспорта-импорта страны, поэтому под такими влияниями курс может меняться, однако в целом, опять же, вы видите стабильность валюты, видите, что в национальной валюте доходность депозитов гораздо больше, чем в иностранной валюте даже с учетом инфляции. Лично я верю в устойчивость национальной валюты", - заключил он.