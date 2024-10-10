Где Казахстан возьмет деньги на строительство АЭС

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов ответил на вопрос по поводу финансирования строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, строительство может осуществляться и в рассрочку.
"Сейчас не принято решение, кто будет строить, какие страны. Соответственно, нет понимания, как будет финансироваться. Знаю, что один из вариантов финансирования строительства АЭС – это получить его в рассрочку. Та компания, которая будет ее строить, может предоставить отсрочку платежа. Соответственно, для финансирования средства могут и не понадобиться. Но сейчас мы не можем это с точностью утверждать, потому что нет понимания даже, кто будет строить", - сказал Касенов на брифинге в Сенате.
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