Удостоверения личности казахстанцев будут доступны в Samsung Wallet

Теперь граждане Казахстана могут добавлять свои удостоверения личности в электронный кошелёк Samsung Wallet через приложение Egov Mobile. Проект запустило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с компанией Samsung, сообщает пресс-служба ведомства, передает informburo.kz

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Отмечается, что цифровое удостоверение личности в Samsung Wallet – это удобный и безопасный способ хранения личных данных. Граждане могут мгновенно предъявлять свои документы в цифровом формате, не опасаясь потери или кражи физических носителей. Все данные в Samsung Wallet защищены многоуровневой системой безопасности, утверждают в ведомстве.

Процесс добавления прост: через Egov Mobile нужно выбрать удостоверение и перенести его в Samsung Wallet. Срок действия цифрового документа будет совпадать с физическим.