Казахстанца задержали в России за мошенничество с деньгами пенсионеров

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержание произошло в общежитии по адресу: Ботаническая улица, дом 66.

17 сентября в полицию Кировского района обратилась 75-летняя пенсионерка. Она сообщила, что утром ей позвонил неизвестный, который убедил ее передать курьеру 1 100 000 рублей (5,5 млн тенге) якобы для избежания ответственности за участие в запрещенной организации. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители задержали 24-летнего гражданина Казахстана, который признался, что работал курьером у мошенников и участвовал как минимум в десяти подобных эпизодах. Он также рассказал, что переводил полученные деньги через банкомат на криптокошельки заказчиков. Парень арестован, а полиция продолжает проверку его причастности к другим преступлениям в регионе.