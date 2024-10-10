Казахстанка поделилась преимуществами отношений с иностранцем

Кадр из видео

Девушку снять ролик побудила реакция общественности на ее выбор спутника жизни. Она объяснила, что часто сталкивалась с вопросом, почему выбрала не представителя казахской национальности, хотя могла найти жениха среди своих соотечественников. По ее словам, такие вопросы удивляли и она решила показать положительные стороны межкультурных отношений, поделившись опытом и взглядами на брак с иностранцем.

По словам героини ролика, ее английский парень продал машину на родине, уволился и переехал в Казахстан, чтобы быть с ней. Он активно учит казахский язык, чтобы свободно общаться с ее родными и показать серьезность своих намерений. Спустя месяц отношений она познакомилась с его родителями. Пара вместе посещает тренировки, и парень даже предложил оплатить поездку в Грузию для ее матери и племянницы, так как она скучала по ним. Девушка также продемонстрировала повседневную жизнь, ее иностранный партнер бережно относится к ней, готовит еду и помогает с домашними делами.

Комментаторы под видео разделились на два лагеря. Одни выразили категорическое несогласие с тем, что казашки выходят замуж за иностранцев, при этом не всегда объясняя свой выбор. Кто-то написал о сохранении культурных и национальных традиций. Другие, напротив, поддержали пару, пожелали им счастья и посоветовали не обращать внимания на критику.