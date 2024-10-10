Казахстанка поделилась преимуществами отношений с иностранцем

В Сети появилось видео, на котором девушка из Казахстана показывает своего парня из Англии, чем вызвала бурное обсуждение среди пользователей Казнета, передает ИА «NewTimes.kz».
Девушку снять ролик побудила реакция общественности на ее выбор спутника жизни. Она объяснила, что часто сталкивалась с вопросом, почему выбрала не представителя казахской национальности, хотя могла найти жениха среди своих соотечественников. По ее словам, такие вопросы удивляли и она решила показать положительные стороны межкультурных отношений, поделившись опытом и взглядами на брак с иностранцем.
По словам героини ролика, ее английский парень продал машину на родине, уволился и переехал в Казахстан, чтобы быть с ней. Он активно учит казахский язык, чтобы свободно общаться с ее родными и показать серьезность своих намерений. Спустя месяц отношений она познакомилась с его родителями. Пара вместе посещает тренировки, и парень даже предложил оплатить поездку в Грузию для ее матери и племянницы, так как она скучала по ним. Девушка также продемонстрировала повседневную жизнь, ее иностранный партнер бережно относится к ней, готовит еду и помогает с домашними делами.
Комментаторы под видео разделились на два лагеря. Одни выразили категорическое несогласие с тем, что казашки выходят замуж за иностранцев, при этом не всегда объясняя свой выбор. Кто-то написал о сохранении культурных и национальных традиций. Другие, напротив, поддержали пару, пожелали им счастья и посоветовали не обращать внимания на критику.
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