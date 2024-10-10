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10.10.2024, 17:26

Правила подключения к интернету могут изменить в Казахстане

Новости Казахстана 0 645

В Казахстане могут изменить правила подключения к интернету в общественных местах. Об этом говорится в проекте приказа, который регулирует правила оказания услуг связи, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно документу, для получения доступа к интернету в пункте общественного доступа пользователь может авторизоваться, введя абонентский номер в поле "Логин" специальной формы и запросить одноразовый пароль. Это можно сделать с помощью кнопки "Получить пароль" или через систему eGov. Ранее подключение через eGov не предусматривалось.

 

"Владельцем или оператором связи, оказывающим услуги общественного доступа к интернету, направляется SMS-сообщение на абонентский номер пользователя, указанный им в поле "Логин", содержащее одноразовый пароль, либо его можно получить через входящий звонок. Последние цифры номера будут являться таковым кодом доступа. Другие варианты: исходящий звонок на сервер оператора, где при определении номера телефона абонента он автоматически допускается в интернет, а также через eGov.kz", - говорится в документе.

Разработчики подчеркивают, что новая поправка добавляет удобный способ авторизации через eGov, что ускоряет процесс подключения и повышает безопасность. Интеграция с eGov позволяет использовать государственные данные для подтверждения личности, снижая риск мошенничества и облегчая доступ в интернет, особенно в зонах с плохим мобильным покрытием.

Проект приказа будет находиться на обсуждении до 22 октября. С его полной версией можно ознакомиться здесь.

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