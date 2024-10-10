Экзамены на права: важной информацией поделились с казахстанцами

Госкорпорация внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию, сообщает Zakon.kz.

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Как пояснили 10 октября в "Правительстве для граждан", двухфакторная аутентификация – это метод идентификации человека, при котором нужно двумя разными способами подтвердить личность: первый – с помощью SMS, второй – биометрическая идентификация.

Перед началом тестирования необходимо будет авторизоваться с помощью ЭЦП. После этого услугополучателю поступит сообщение с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным. SMS будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете портала электронного правительства.

После успешной авторизации кандидат в водители должен будет пройти биометрическую идентификацию.

"Каждый день мошенники изобретают новые способы обмана. Нашими сотрудниками проводится большая работа по раскрытию нарушений. Кроме того, Госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов. Уверен, что двухфакторная аутентификация поможет снизить количество нарушений на экзаменах. При этом персональные данные услугополучателя будут надежно защищены", – подчеркнул председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Нововведение начнет действовать с 11 октября, но пока только в Астане. Во всех спецЦОНах страны процесс внедрения двухфакторной аутентификации планируется завершить до конца текущего года.

Отметим, что совсем недавно у казахстанцев появилась возможность проверить всю информацию об истории владения автомобилем с помощью сервиса "История авто" на портале eGov.kz.